Прямой эфир

Рядом с Минском возведут новый микрорайон – распоряжение Президента

11 августа 2025 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Мини-квартал «Зеленый Бор» с полной социальной инфраструктурой. Проектирование первого этапа инженерных сетей там планируют завершить уже в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом с Минском возведут новый микрорайон – распоряжение Президента-2

Арендное и социальное жилье, квадратные метры, возводимые в рамках государственного заказа – все это предусмотрено в рамках реализации инвестиционного проекта, одобренного главой государства. Строительство первых многоэтажек начнется уже в 2026 году.

Рядом с Минском возведут новый микрорайон – распоряжение Президента-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Генподрядными организациями будут выступать МАПИД и МДК. В настоящее время осуществляется разработка проектной документации для строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, а также подъездной дороги к данному кварталу. В текущем году мы планируем завершить проектирование первого этапа инженерных сетей и уже в следующем году выйти на строительную площадку.

Проект реализуют до 2040 года. В новом микрорайоне возведут около 4 миллионов квадратных метров жилья.

# Строительство # Ирина Гонтарева

Другие новости рубрики

Все новости
МИД уточняет информацию о белорусах, освобождённых из трудового рабства в Испании
11 августа 2025 13:37

МИД уточняет информацию о белорусах, освобождённых из трудового рабства в Испании

Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с партнёрами
11 августа 2025 13:35

Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с партнёрами

Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации
11 августа 2025 13:31

Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации