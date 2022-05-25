Там учатся будущие композиторы и солисты оркестров. Как поступить в гимназию-колледж при Академии музыки?

Взрастить профессионалов со школьной скамьи и открыть им дорогу в мир большого искусства. Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки знает, как раскрыть в юных талантах творческий потенциал.

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: За прошлый год у нас более 300 наград всевозможных республиканских и международных конкурсов. Это очень большой показатель. Можно сказать, что наше учебное заведение является творческой олимпийской сборной. Наши учащиеся принимают участие во многих фестивалях, конкурсах в разных странах.

Жизнь гимназии насыщенна – помимо основных занятий по специальности учащиеся параллельно проходят общеобразовательную программу, могут факультативно посещать хоровые занятия. Главная задача – правильно расставлять приоритеты, чтобы успевать все.

Именно этому принципу следует второкурсник Матвей Митьковец. Играть начал с шести лет. Духовой инструмент выбрал осознанно. На вопрос «где себя видишь в будущем?» Матвей отвечает не задумываясь.

Выбор инструментов в гимназии огромен. Например, студент второго курса Андрей Залесский предпочел контрабас. Несмотря на большие размеры, у инструмента много технических возможностей, благодаря которым можно передать все краски, штрихи и оттенки.

Андрей Залесский, студент 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Хотел бы сказать начинающей творческой молодежи, которая ищет себя в музыке, обратить их внимание на наш инструмент, на контрабас. Это действительно хорошая возможность себя реализовать.

Андрей играет на контрабасе уже три года, занимается у профессора Академии музыки Николая Кривошеева, до этого девять лет посвятил виолончели. Благодаря упорству и трудолюбию результат колоссальный.

Андрей Залесский:

За последний год я съездил в Петербург, где был молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Александровича Кусевицкого. Там я получил первую премию. Сейчас я был на конкурсе Глебова, где получил гран-при.