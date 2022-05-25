Там учатся будущие композиторы и солисты оркестров. Как поступить в гимназию-колледж при Академии музыки?

Взрастить профессионалов со школьной скамьи и открыть им дорогу в мир большого искусства. Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки знает, как раскрыть в юных талантах творческий потенциал.
Взрастить профессионалов со школьной скамьи и открыть им дорогу в мир большого искусства. Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки знает, как раскрыть в юных талантах творческий потенциал.
Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
За прошлый год у нас более 300 наград всевозможных республиканских и международных конкурсов. Это очень большой показатель. Можно сказать, что наше учебное заведение является творческой олимпийской сборной. Наши учащиеся принимают участие во многих фестивалях, конкурсах в разных странах.
Жизнь гимназии насыщенна – помимо основных занятий по специальности учащиеся параллельно проходят общеобразовательную программу, могут факультативно посещать хоровые занятия. Главная задача – правильно расставлять приоритеты, чтобы успевать все.
Именно этому принципу следует второкурсник Матвей Митьковец. Играть начал с шести лет. Духовой инструмент выбрал осознанно. На вопрос «где себя видишь в будущем?» Матвей отвечает не задумываясь.
Матвей Митьковец, студент 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Хотелось бы попасть в оркестр оперного театра.
Выбор инструментов в гимназии огромен. Например, студент второго курса Андрей Залесский предпочел контрабас. Несмотря на большие размеры, у инструмента много технических возможностей, благодаря которым можно передать все краски, штрихи и оттенки.
Андрей Залесский, студент 2 курса Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Хотел бы сказать начинающей творческой молодежи, которая ищет себя в музыке, обратить их внимание на наш инструмент, на контрабас. Это действительно хорошая возможность себя реализовать.
Андрей играет на контрабасе уже три года, занимается у профессора Академии музыки Николая Кривошеева, до этого девять лет посвятил виолончели. Благодаря упорству и трудолюбию результат колоссальный.
Андрей Залесский:
За последний год я съездил в Петербург, где был молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Александровича Кусевицкого. Там я получил первую премию. Сейчас я был на конкурсе Глебова, где получил гран-при.
Республиканская гимназия-колледж богата молодыми талантами, за которыми будущее Беларуси. Глебу Ванюкову девять лет, музыкой начал заниматься с четырех. Виртуозное исполнение Бетховена, каждый такт идет из души. У юного пианиста большая мечта – стать композитором.
Желающих поступить в гимназию много, конкуренция большая, ведь именно здесь рождаются будущие профессионалы страны.
Александр Поляков:
Пятый класс мы набираем в рамках вступительной кампании. Необходимо сдать два экзамена – сольфеджио и специальность. Также мы принимаем на вакантные места. Туда будет открыт прием документов с середины июня по конец августа.
Анастасия Реутская, корреспондент:
Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки занимает особое место среди всех музыкальных учебных заведений. Это кузница будущих молодых высокопрофессиональных музыкантов, которые каждый раз подтверждают свой высокий творческий статус на международной арене.