Орёл из цельного куска, картины. Что посмотреть и о чём можно узнать на выставке шоколада в Минске?

Очутиться в шоколадном раю для минчан не мечта, а реальность. Любой, кто попадает в «Шоколандию», наяву оказывается в той самой фантастической стране, в которой есть самые любимые вкусняшки и о которой мечталось когда-то в детстве. В этом месте собраны самые изысканные и аппетитные произведения искусства, и все они изготовлены из шоколада, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Для создания экспонатов было использовано более 500 его килограммов, а для производства одного килограмма шоколада требуется 600-800 зерен какао.

Яна Цалко, экскурсовод:

Здесь можно узнать факты о шоколаде, как он создается. Наши фигуры привезены из разных стран. Это ванильный, молочный, темный, лимон, но там добавляется лайм, апельсин, клубничка, карамель и капучино.

А представьте, как пахнет там, где производят тонны шоколада? Научное название дерева какао дословно означает «еда богов». А опыляют цветки дерева не пчелы, а мелкие мушки – мокрецы. Каждый плод весит 300-700 граммов и состоит из 40-50 какао-зерен. В «Шоколандии» можно увидеть все что угодно: от небольшой гири до огромного рояля. А с некоторыми экземплярами даже есть возможность поиграть. К примеру, нарядить шоколадных питомцев.

Яна Цалко:

Эта выставка передвижная, она ездит по миру. Для каждого экспоната делают отдельную коробку, чтобы перевести. Удивить могут каждого свое: кому-то понравится очень платье из шоколада, так как оно максимально натуралистично выглядит и не похоже на шоколад. Кому-то могут понравиться пандочки или пингвинчики, потому что они просто их любят. Но если брать по созданию, то очень интересны картины: сложные картины на пищевых принтерах печатают, попроще картины уже делают вручную.

Транспортировка – сложный процесс, но для создания шоколадного шедевра требуется еще больше мастерства и ловкости. Все шоколадные изделия хранятся и экспонируются при температуре от +18 до +24 градусов Цельсия.

Яна Цалко:

У нас есть орел, который делался из цельного куска шоколада. Как скульптор делает свое произведение, точно так же мастера – шоколатье их называют. Они делают свои фигуры из цельного куска шоколада и сделали скульптуру орла. Их срок годности – примерно пять лет. Это если правильная будет транспортировка, хранение, температура.

История этой сладости началась 3000 лет назад. Что может быть лучше, чем плитка шоколада? Все сладкоежки знают ответ: лучше могут быть только две плитки шоколада.

– Мне понравился шоколад.

– И я все люблю сладкое. Башня мне понравилась.