Там прозвучат любимые военные песни. Рассказываем, чем ещё удивит проект «Мы помним, мы гордимся!» в 2025-м

Беларусь готовится отметить 80-летие Великой Победы, поэтому патриотический проект «Мы помним, мы гордимся!» в Минске – это уникальная возможность для горожан и гостей столицы вспомнить о значимости военных песен и их роли в формировании патриотического духа. Об этом и не только поговорили гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры Минского городского исполнительного комитета.

Юрий Царев, ведущий:

Песни военных лет – часть нашего праздника. И очень здорово, что появилась такая программа «Мы помним, мы гордимся!» Расскажите, как возникла идея этой программы.