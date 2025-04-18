Там прозвучат любимые военные песни. Рассказываем, чем ещё удивит проект «Мы помним, мы гордимся!» в 2025-м

Беларусь готовится отметить 80-летие Великой Победы, поэтому патриотический проект «Мы помним, мы гордимся!» в Минске – это уникальная возможность для горожан и гостей столицы вспомнить о значимости военных песен и их роли в формировании патриотического духа. Об этом и не только поговорили гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры Минского городского исполнительного комитета.
Юрий Царев, ведущий:
Песни военных лет – часть нашего праздника. И очень здорово, что появилась такая программа «Мы помним, мы гордимся!» Расскажите, как возникла идея этой программы.
Светлана Силич, начальник отдела учреждений культуры Минского городского исполнительного комитета:
Идея программы возникла сама собой, потому что страна готовится к важному и знаковому событию в нашей истории – это 80-летие Победы. Минск не стал ограничиваться праздничными мероприятиями только 9 Мая, уже начиная за месяц до. Такая инициатива, я думаю, что найдет отклик в сердцах каждого минчанина и гостей столицы.
Важно и, безусловно, трепетно – это песни военных лет. Конечно, это песни, которые поддерживали ребят в годы войны. Памятно, это трепетно, это всегда с какой-то болью. В нашем проекте будут использованы не только песни военных лет, но и послевоенные, и песни о Беларуси, о гордости за страну.
Подробности в видео.