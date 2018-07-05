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«Там не только виноград, там и калина, и смородина»: Солодуха рассказал, что растёт на его участке

05 июля 2018 14:20
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Новости Беларуси. О том, что выращивает Солодуха, стало известно во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

У Вас такой хороший приусадебный участок. Зреет ли там виноград?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Всегда. У нас – красивый загородный дом. И там не только виноград, там и калина, и смородина, и яблони, и груши.

Вы всё время практически в кадре, вы везде. А когда же на участке? Это же надо копать, поливать.

Александр Солодуха:
Летом я стригу газон, а зимой убираю снег.

Всё остальное делает Наташа в доме.

Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ

# Проекты СТВ # Белорусские исполнители # общество # Александр Солодуха

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