Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ

Новости Беларуси. Сюрприз ожидал певца во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича:

Возможно, и к «Винограду», и к калине, и к смородине появится новая песня. Я пришёл не с пустыми руками.

Довольно экзотическое растение – это кизил.

«Там не только виноград, там и калина, и смородина»: Солодуха рассказал, что растёт на его участке

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Спасибо огромное.

Мои девочки будут рады.

Аркадий Скуратович:

Это – специальная прививка, которая позволяет получить ранний урожай. То есть, он Вас будет радовать урожаем уже с такого небольшого возраста. Ему всего 2 годика.