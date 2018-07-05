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Ботаник подарил Солодухе кизил во время эфира на СТВ

05 июля 2018 14:41
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Новости Беларуси. Сюрприз ожидал певца во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича:
Возможно, и к «Винограду», и к калине, и к смородине появится новая песня. Я пришёл не с пустыми руками.

Довольно экзотическое растение – это кизил.

«Там не только виноград, там и калина, и смородина»: Солодуха рассказал, что растёт на его участке

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Спасибо огромное.

Мои девочки будут рады.

Аркадий Скуратович:
Это – специальная прививка, которая позволяет получить ранний урожай. То есть, он Вас будет радовать урожаем уже с такого небольшого возраста. Ему всего 2 годика.

# Проекты СТВ # Белорусские исполнители # общество # Александр Солодуха # Аркадий Скуратович

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