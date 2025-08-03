Там настоящий капитализм. Посол Беларуси в Зимбабве рассказал, как не потерять Африку из виду

Африка – очень перспективный регион, который постепенно выходит из политической и экономической тени. Посмотрите, как активно плюсуют практически все на континенте. Африка – вторая в мире по темпам экономического роста в мире. Добавьте сюда человеческий (40 % населения мира) и политический потенциалы (почти треть голосов в ООН) – и этот континент открывается уже совсем с другой стороны. Не потерять Африку из виду – такую задачу ставит и Президент. Но неправильно думать, что Беларусь только заходит на континент. Мы продолжаем там работать. Был период прохлады, когда товарооборот не двигался с места. Но только за прошлый год он увеличился в 3,5 раза и превысил полмиллиарда долларов. В этом году за 5 месяцев прибавили уже около 150 миллионов. Растут цифры, как и количество партнеров. Среди них уже несколько десятков стран. Причем есть постоянные покупатели. К примеру, это Ангола, Египет, Зимбабве, Камерун, Кот-д'Ивуар, Марокко, Сенегал, Тунис, ЮАР. Присматриваются к нашей продукции Алжир, Мали, Мозамбик, Эсватини. А опорными точками, куда в первую очередь пойдем с предложениями, станут Египет, Кения, Нигерия и Экваториальная Гвинея. В последние годы новые краски внесли в сотрудничество с Зимбабве. Оживили политические контакты, что принесло свои всходы. Наша техника и технологии помогли этой стране собрать рекордный урожай. На что еще можем рассчитывать? Ближайшими планами для программы «Неделя» поделился посол Беларуси в Зимбабве Игорь Маршалов. Ольга Коршун, СТВ:

Игорь Анатольевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Вижу, что в Беларусь привезли такой африканский загар. Или это загар, приобретенный под нашим солнцем?

Игорь Маршалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:

На самом деле сейчас в Зимбабве зима. И в отличие от такого распространенного мнения, там достаточно холодно. +6…+7 ночью, а днем – 20-22 градуса. Беларусь поставила Зимбабве более 2 000 единиц сельхозтехники Ольга Коршун:

А как там реагируют вообще на белорусов? Наши народы чем-то похожи? Игорь Маршалов:

На самом деле после визита главы нашего государства в Зимбабве Республику Беларусь там знают. И даже при обычном общении, в магазине где-то встречаешься, услышат «Беларусь», сразу: «О, Беларусь, Беларусь». Обнимаются. Ольга Коршун:

Точно, что нас объединяет, что Зимбабве и Беларусь активно занимаются сельским хозяйством. В этой сфере есть какие-то общие проекты, которые реализуются сейчас, и, возможно, планы на будущее?

Игорь Маршалов:

Мы уже провели совместно с Зимбабве две фазы механизации фермерских хозяйств. Зимбабве поставлено более 2 000 единиц сельхозтехники. При визите нашего главы государства в 2023 году был дан старт третьей фазы механизации сельского хозяйства. И как бы ни было тяжело в прошлом году Зимбабве в связи с погодными условиями, но третья фаза механизации начата, и начались поставки сельхозтехники. Это комбайны, тракторы, сеялки, различное навесное оборудование. Если не проходишь по цене и качеству, этот товар купят у другого. О конкуренции в регионе Ольга Коршун:

Рынок Зимбабве, насколько он сложный? Насколько сложно туда зайти, закрепиться? Игорь Маршалов:

В Зимбабве настоящий капитализм в этом плане. Если ты не проходишь по цене, по качеству, этот товар купят у другого. Находясь на определенных выставках, для себя даже было очень удивительно, я насчитал 12 марок тракторов. Тракторов, с виду похожих на наши, всех мировых производителей с различных континентов: и с Европы, и с других. Поэтому только конкуренция.