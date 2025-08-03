Там настоящий капитализм. Посол Беларуси в Зимбабве рассказал, как не потерять Африку из виду
Африка – очень перспективный регион, который постепенно выходит из политической и экономической тени. Посмотрите, как активно плюсуют практически все на континенте. Африка – вторая в мире по темпам экономического роста в мире. Добавьте сюда человеческий (40 % населения мира) и политический потенциалы (почти треть голосов в ООН) – и этот континент открывается уже совсем с другой стороны.
Не потерять Африку из виду – такую задачу ставит и Президент. Но неправильно думать, что Беларусь только заходит на континент. Мы продолжаем там работать. Был период прохлады, когда товарооборот не двигался с места. Но только за прошлый год он увеличился в 3,5 раза и превысил полмиллиарда долларов. В этом году за 5 месяцев прибавили уже около 150 миллионов. Растут цифры, как и количество партнеров.
Среди них уже несколько десятков стран. Причем есть постоянные покупатели. К примеру, это Ангола, Египет, Зимбабве, Камерун, Кот-д'Ивуар, Марокко, Сенегал, Тунис, ЮАР. Присматриваются к нашей продукции Алжир, Мали, Мозамбик, Эсватини. А опорными точками, куда в первую очередь пойдем с предложениями, станут Египет, Кения, Нигерия и Экваториальная Гвинея. В последние годы новые краски внесли в сотрудничество с Зимбабве. Оживили политические контакты, что принесло свои всходы. Наша техника и технологии помогли этой стране собрать рекордный урожай.
На что еще можем рассчитывать? Ближайшими планами для программы «Неделя» поделился посол Беларуси в Зимбабве Игорь Маршалов.
Ольга Коршун, СТВ:
Игорь Анатольевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Вижу, что в Беларусь привезли такой африканский загар. Или это загар, приобретенный под нашим солнцем?
Игорь Маршалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:
На самом деле сейчас в Зимбабве зима. И в отличие от такого распространенного мнения, там достаточно холодно. +6…+7 ночью, а днем – 20-22 градуса.
Беларусь поставила Зимбабве более 2 000 единиц сельхозтехники
Ольга Коршун:
А как там реагируют вообще на белорусов? Наши народы чем-то похожи?
Игорь Маршалов:
На самом деле после визита главы нашего государства в Зимбабве Республику Беларусь там знают. И даже при обычном общении, в магазине где-то встречаешься, услышат «Беларусь», сразу: «О, Беларусь, Беларусь». Обнимаются.
Ольга Коршун:
Точно, что нас объединяет, что Зимбабве и Беларусь активно занимаются сельским хозяйством. В этой сфере есть какие-то общие проекты, которые реализуются сейчас, и, возможно, планы на будущее?
Игорь Маршалов:
Мы уже провели совместно с Зимбабве две фазы механизации фермерских хозяйств. Зимбабве поставлено более 2 000 единиц сельхозтехники. При визите нашего главы государства в 2023 году был дан старт третьей фазы механизации сельского хозяйства. И как бы ни было тяжело в прошлом году Зимбабве в связи с погодными условиями, но третья фаза механизации начата, и начались поставки сельхозтехники. Это комбайны, тракторы, сеялки, различное навесное оборудование.
Если не проходишь по цене и качеству, этот товар купят у другого. О конкуренции в регионе
Ольга Коршун:
Рынок Зимбабве, насколько он сложный? Насколько сложно туда зайти, закрепиться?
Игорь Маршалов:
В Зимбабве настоящий капитализм в этом плане. Если ты не проходишь по цене, по качеству, этот товар купят у другого. Находясь на определенных выставках, для себя даже было очень удивительно, я насчитал 12 марок тракторов. Тракторов, с виду похожих на наши, всех мировых производителей с различных континентов: и с Европы, и с других. Поэтому только конкуренция.
Ольга Коршун:
А вы уже общались с теми, кто использует нашу технику? Какие у них отзывы?
Игорь Маршалов:
У нас открыты четыре сервисных центра по всей территории Зимбабве. При открытии очередного центра я присутствовал. Самые положительные отзывы. Готовы фермеры покупать, обслуживать. И их очень интересуют расходные материалы. Они готовы их покупать самостоятельно, менять либо обращаться в этот сервисный центр. Желают, чтобы была какая-то оснастка, какое-то навесное оборудование. Все их интересует, и устраивает качество нашей техники.
Беларусь и Зимбабве работают над подписанием более 20 договоров
Ольга Коршун:
Африка сегодня, как мы уже говорили, такой лакомый кусочек. Многие государства и сильные мира сего устремляются в этот регион для того, чтобы застолбить там место. Мы в том числе. Но как вы считаете, кроме Зимбабве, какие еще страны сегодня готовы с нами сотрудничать в этом регионе?
Игорь Маршалов:
При вручении верительной грамоты в Замбии мне также было обозначено, что они видят, какая программа реализовывается на территории Зимбабве, и они также хотели бы реализовать такую программу у себя в стране.
Ольга Коршун:
Мы видим, что вместе с экономическим развивается и политический диалог. Наши лидеры были с ответными визитами. А еще планируют какие-то визиты на политическом уровне в ближайшее время?
Игорь Маршалов:
Безусловно, в преддверии визита главы зимбабвийского государства в Беларусь нами была проделана работа по ревизии законодательства между нашими странами, тех договоров, которые мы уже подписали. И в настоящее время более 20 договоров находятся в работе, из них шесть уже готовы к подписанию. Запланирован ряд визитов министерств, ведомств как с одной, так и с другой стороны, именно для подписания этих договоров.