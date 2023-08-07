«Там идёт зачистка». Политолог рассказал, как в Польше борются с общественным мнением

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу « По существу » будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Кирилл Казаков, СТВ: Даже мы, журналисты государственных СМИ, которых очень часто обвиняют в том, что мы пропагандисты (даже этого не скрываем), мы говорим, что Польша – это польская элита и польский народ. Президент об этом всегда говорит, что есть элита, а есть народ. Неужели мы всегда пытаемся понимать, что элита там пытается править, наводить какие-то козни, делать что-то такое, чтобы навредить нашим отношениям. Неужели, даже по твоим данным, народ этого хочет?

Петр Петровский, политолог:

Не весь народ. Далеко не весь. Тому свидетельство – демонстрации, рейтинги той политической силы, у которой одним из лозунгов является «ноль проблем с соседями», в том числе демилитаризация в отношении Беларуси. У «Конфедерации» рейтинг увеличился в три раза. Но это определенный уровень влияния на общество, потому что у них закрываются соответствующие ресурсы, ликвидируются средства массовой информации, погром типографий происходит. Лишают неприкосновенности депутатов Сейма. Там идет зачистка очень сильная, в том числе в отношении тех беглых, которые разочаровываются. Им вешают, что они работают на российские спецслужбы, белорусские – что угодно повесят.

Алена Сырова, СТВ:

Слушайте, это же известный факт: если к чему-то очень сильно привлекают внимание, то подставы нужно ждать с совершенно другой стороны.

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