Петровский: американцы хотят поменять власть в Польше на более сговорчивую

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами. Польша намерена разместить еще 1 000 военных на границе с Беларусью. Чем опять не угодили пограничники? Кирилл Казаков, СТВ:

Электоральная кампания в Польше во многом подталкивает к тем действиям, которые происходят в соседней стране. У меня возникает вопрос: все-таки их больше заставляет двигаться своя электоральная кампания или близость нашей?

Петр Петровский, политолог:

Сейчас прозвучат, может, нехарактерные для информационного поля вещи. Во-первых, мы сегодня говорили, что коллективный Запад такой монолитный и прочее. А на мой взгляд, не все так просто. Почему? Американцы на саммите НАТО продемонстрировали красные линии и прямо сказали, что на страны, которые имеют на своей территории ядерное оружие, прямое вторжение стран НАТО невозможно. То есть они будут работать по нам гибридными методами. Второй момент, возникает вопрос. Смотрите, Польша эскалирует, вернее режим Дуды-Моравецкого, то есть он выходит и попытается противопоставлять себя той американской линии. Кому это выгодно? Британцам, которые пытаются дестабилизировать максимально ситуацию, увеличить, получить собственную зону влияния. И еще: кто сегодня является послом США в Польше? Сын Збигнева Бжезинского – Марк Бжезинский. С кем он в последнее время встречается внутри Польши? С оппозицией в отношении Дуды-Моравецкого. Потому что сейчас PiS [партия «Право и справедливость» – прим.ред.], которая работала с республиканцами, Демпартия США хочет поменять на более сговорчивого Туска. Здесь возникает вопрос: как не допустить а) цветную революцию и б) при падении рейтингов хоть как-то вытянуть избирательную кампанию? Сделать образ врага… Кирилл Казаков:

Ты говоришь про цветную революцию в Польше?

Петр Петровский:

Да! У них, кстати, в 2020 году тоже пытался сделать Брюссель цветную революцию, когда экс-кандидат Тшасковский вывел на варшавские улицы майдан. Но не получилось. Теперь другой момент. И что они делают? Они делают образ врага, якобы тут Беларусь эскалирует ситуацию. Говорят: а давайте мы передвинем сюда войска, а давайте мы милитаризацию будем проводить, увеличивать военный бюджет… То есть сплотить нацию, чтобы она проголосовала за PiS и будущего кандидата в президенты от PiS перед образом врага – белорусов. И результат, могу сказать, очень негативный. Более половины поляков по последним социологическим исследованиям прямо заявляют, что Беларусь – это враги. То есть пропаганда работает очень хорошо. Пропаганда заставляет поляков пугаться.