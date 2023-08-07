Польша намерена разместить ещё 1000 военных на границе с Беларусью. Чем опять не угодили?

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Алена Сырова, СТВ: Прозвучала информация, что Польша намерена разместить на границе с Беларусью еще тысячу военнослужащих. Чем это вызвано? Они говорят, что мы что-то делаем, наши пограничники мешают работать польским коллегам. Чего шалите на границе и как мы будем отвечать?

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Тут ничего нового. С момента начала так называемого миграционного кризиса, когда наши коллеги по ту сторону заявили, что против них идет гибридная атака, агрессия и так далее. Ни один из мигрантов, которых опрашивали, которых вытеснили, не заявлял о том, что он хочет находиться и остаться в Республике Беларусь. Это несчастные, обездоленные люди, которые ищут лучших условий жизни и идут в Европу, куда их, кстати говоря, позвали после того, как разрушили их страны. Посмотрите: высокий забор…

Алена Сырова:

По их заявлению, они говорят о том, что белорусские пограничники повреждают пограничный забор.