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Минздрав: более 9000 человек с гололёдными и холодовыми травмами обратились за помощью с начала года

13 февраля 2021 11:37
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. На территории Минской области введен специальный план «Погода». Все экстренные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: более 9000 человек с гололёдными и холодовыми травмами обратились за помощью с начала года-1

Видимость на дорогах значительно ухудшилась, сейчас на многих участках автомобильных трасс в сопровождении ГАИ работает спецтехника. Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этим мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

Не пренебрегать собственным здоровьем рекомендуют и медики. По данным Минздрава, с начала 2021 года в Беларуси за помощью обратились более 9 тысяч человек с гололедными и холодовыми травмами.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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