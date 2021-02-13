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Дороги чистят четыре колонны спецтехники. Что происходит в Могилёвской области, которую накрыла непогода

13 февраля 2021 12:38
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Новости Беларуси. Сильнее всего непогода ночью с 12 на 13 февраля накрыла Могилевскую область. Уже вторые сутки коммунальные службы восточного региона ведут неравный бой со снежной стихией. Основные дороги в городе расчищают четыре колонны спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги чистят четыре колонны спецтехники. Что происходит в Могилёвской области, которую накрыла непогода-1

В эти дни коммунальные службы просят автовладельцев по возможности оставить машины на парковочных местах, чтобы дать возможность технике максимально расчистить ширину дорог. Многие жители, не дожидаясь дворников, взяли в руки лопаты и самостоятельно чистят дворы.

Дороги чистят четыре колонны спецтехники. Что происходит в Могилёвской области, которую накрыла непогода-4

Ну а кто, кроме нас? Если будешь ждать, так и останемся в снегу. Если бы каждый так почистил, то легче бы было.

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Дороги чистят четыре колонны спецтехники. Что происходит в Могилёвской области, которую накрыла непогода-7

Михаил Голушков, генеральный директор могилевского Управления коммунальных предприятий:
В приоритете, конечно, в настоящий момент расчистка основных магистралей и разворотных колец, дать остановится общественному транспорту. Мы эту работу будем продолжать и ночью, и завтра у нас обыкновенный штатный рабочий день. Поэтому мы максимально приложим все наши силы и средства для того, чтобы расчистить город за выходные и дать людям в понедельник беспрепятственно добраться до работы.

Дороги чистят четыре колонны спецтехники. Что происходит в Могилёвской области, которую накрыла непогода-10

На основных магистралях страны обеспечено беспрепятственное движение. Только по Могилевской области на дорогах национального значения работает больше 250 единиц техники.

# Погода в Беларуси # общество # Михаил Голушков # Фотофакт

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