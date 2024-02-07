Там, где грязное бельё, люди помогают его полоскать. Мнение об интернет-контенте

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района:

Люди приходят уставшие после работы и думают, какой контент им посмотреть. Развлекательный: где прошла «голая вечеринка», какая балерина села на шпагат. Это так. Люди для начала открывают такой контент. А то, на каком векторе мы находимся по экономическому развитию, к сожалению, у людей вызывает именно отрицание. Они говорят: есть чиновники в Палате представителей, вот пусть они это и решают.

На самом деле, люди сегодня имеют такую психологию. Там, где грязное белье, они превращаются в енотов и помогают его полоскать. А там, где серьезный контент... Над этим надо работать.

Я считаю, что у нас молодежь грамотная, но ей нужно наесться этого пуда соли. Я призываю, чтобы люди, которые сегодня читают деструктивную информацию, хотя бы проанализировали с той, которая подается в государственных СМИ, а потом делали выводы для себя. А многие смотрят только в одну точку, а мы так утонем.

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