Выставка в честь 110-летия со дня рождения поэта Аркадия Кулешова открылась в Минске

В Беларуси вспоминают народного поэта Аркадия Кулешова. В 2024 году отмечается 110-летие со дня рождения классика национальной литературы. В честь этой знаменательной даты в Минске открылась литературно-документальная выставка «Будь верен себе и миру...», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции представлены личные вещи Аркадия Кулешова, отражающие его жизненный и творческий путь. Здесь фотоснимки, переписка с родными и, конечно, его произведения. Особое место занимают рукописи: наброски, неизданные работы. Представлен и уникальный печатный текст одного из самых известных произведений «Бывай». На открытии выставки присутствовали исследователи творчества поэта и его родные. Они делились с гостями своими мыслями о творчестве Аркадия Кулешова и воспоминаниями.

Владимир Берберов, внук народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова:

Пра што ён абсалютна не дбаў – гэта пра тое, што ад яго застанецца ў спадчыну, што будзе для архіваў, для музеяў. Ён проста жыў і рабіў сваю справу.