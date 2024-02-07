Выставка в честь 110-летия со дня рождения поэта Аркадия Кулешова открылась в Минске
В Беларуси вспоминают народного поэта Аркадия Кулешова. В 2024 году отмечается 110-летие со дня рождения классика национальной литературы. В честь этой знаменательной даты в Минске открылась литературно-документальная выставка «Будь верен себе и миру...», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции представлены личные вещи Аркадия Кулешова, отражающие его жизненный и творческий путь. Здесь фотоснимки, переписка с родными и, конечно, его произведения. Особое место занимают рукописи: наброски, неизданные работы. Представлен и уникальный печатный текст одного из самых известных произведений «Бывай». На открытии выставки присутствовали исследователи творчества поэта и его родные. Они делились с гостями своими мыслями о творчестве Аркадия Кулешова и воспоминаниями.
Владимир Берберов, внук народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова:
Пра што ён абсалютна не дбаў – гэта пра тое, што ад яго застанецца ў спадчыну, што будзе для архіваў, для музеяў. Ён проста жыў і рабіў сваю справу.
В произведениях Аркадия Александровича ярко прослеживаются знаковые для нашей страны исторические события. И неудивительно: Великая Отечественная война и послевоенный период – все тяготы и лишения того времени поэт испытал на себе. Сегодня сочинения Кулешова – обязательная часть школьной программы. Автор многочисленных стихов, сценариев, переводчик Аркадий Кулешов был удостоен многочисленных наград.