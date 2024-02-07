Открыли новый детский сад, а людям неинтересно. Как поступать журналистам?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А если неинтересно? Вот мы будем рассказывать: в Гомеле открыли новый детский сад. Неинтересно людям. Им нужна кровь, что-нибудь еще. Как поступать?