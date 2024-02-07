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Открыли новый детский сад, а людям неинтересно. Как поступать журналистам?

07 февраля 2024 17:24
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А если неинтересно? Вот мы будем рассказывать: в Гомеле открыли новый детский сад. Неинтересно людям. Им нужна кровь, что-нибудь еще. Как поступать?

Открыли новый детский сад, а людям неинтересно. Как поступать журналистам?-1

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Это говорит не о том, что белорусская пропаганда работала плохо, а о том, что враги работали лучше. Мы недоработали. Они как преподносят свой контент? Они показывают развращения, грехи, на которые человек с легкостью поддается. И собирают миллионы просмотров.

Открыли новый детский сад, а людям неинтересно. Как поступать журналистам?-4

Артем Садовский, студент Белорусского государственного университета:
Вспоминается хорошая фраза: не все то золото, что блестит. Есть миллионы просмотров, хорошая картинка, треш, жесть и так далее. Но это не означает качество.

Евгений Пустовой:
Но смотрят же…

Артем Садовский:
Под красивой картинкой скрываются те методы, которыми они апеллируют к нам. Однако мы отвечаем, мне кажется, достойным образом.

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# СМИ Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Владимир Гутник # Артем Садовский

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