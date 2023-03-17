В Щучине появится производство субстрата для выращивания шампиньонов

В Щучине появится импортозамещающее производство субстрата для выращивания шампиньонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его откроют на базе существующей фабрики грибов. Инициатива частной компании включена в программу «Один район – один проект», она реализуется в стране по поручению главы государства. Премьер-министр Беларуси оценил экономическую активность в Щучинском районе, где есть как уже успешно реализованные инвестиционные проекты, так и идеи для новых. В этом убедилась Галина Буро.

Автоцистерны одна за другой подъезжают на разгрузку. Идет прием сырья – сыворотки. Это частное предприятие в Щучине делает бизнес на том, что раньше считалось промышленными отходами молочных комбинатов. Уникальный высокотехнологичный завод полностью автоматизирован, управление происходит с компьютеров. А продукция – импортозамещающая.

Галина Буро, корреспондент:

В сутки здесь производят до 85 тонн сывороточно-жировых концентратов, то есть, по сути, заменителей молока и сливок. Из таких компонентов впоследствии предприятия пищевой промышленности делают мороженое, йогурты, творожки и другие продукты. И если раньше белорусские предприятия закупали эти компоненты за рубежом, то теперь их обеспечивает щучинский завод.

Когда санкции коснулись кокосового и пальмового масла, а они нужны в производстве, здесь быстро нашли альтернативу – белорусское рапсовое масло. На выходе продукт не уступает в качестве. Новое направление работы – производство мягких сыров. Было создано больше 40 рабочих мест. Сегодня продукцию предприятия покупают 15 стран от России до Саудовской Аравии. Это пример того, как инвестиционный проект может 7 лет оставаться успешным.

Анатолий Белявский, директор предприятия по производству сывороточной продукции:

По сывороточно-жировым концентратам мы достигли того, что в месяц производим около 2,5 тысячи тонн, по сыру – около 200 тонн в месяц. Но по сыру дальше будем продвигаться и расти. То есть до 500 тонн, думаю, через пару месяцев мы догоним.

Вот и фабрика грибов на рынке уже 6 лет, здесь 24 камеры выращивания шампиньонов, где в год получают до 5 000 тонн свежей продукции, 65 % – на экспорт, остальное – на внутренний рынок.

Правда, субстрат для выращивания сначала закупали импортный, теперь кобринского предприятия, но у него недостаточно производственных мощностей, чтобы обеспечить все фабрики грибов Беларуси. Потому в Щучине хотят запустить собственное производство. Инициатива нашла поддержку у государства и была включена в программу «Один район – один проект».

Александр Алейников, директор фабрики грибов:

Это перспективный проект, который мы начали, задумка была еще в 2020 году. На сегодня в силу объективных причин строительство не начато. Но мы очень надеемся, что в течение ближайших двух лет этот проект будет реализован. Головченко отметил хорошие темпы выполнения программы «Один район – один проект» в Беларуси.