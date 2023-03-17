Более сотни кадров издевательств польских силовиков над беженцами показали в Минске

Белорусско-польская граница. Год спустя. Более сотни кадров и реальных вещественных доказательств из материалов проверок и уголовных дел 17 марта презентовали на выставке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотохроника кощунств польских силовиков да и в целом европейской власти представлена в Художественной галерее Михаила Савицкого. Как говорят организаторы, таких фотокарточек Беларусь не видела со времен Великой Отечественной войны. Тему продолжит Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Более сотни фотоснимков. За каждым из них своя трагическая история. Европейские ценности в глазах детей. На эту боль и слезы невозможно смотреть. Но, по мнению организаторов выставки и белорусских правозащитников, эти фотокарточки должен увидеть весь мир.

Отец четверых детей Павел Янски бежал с семьей в Беларусь из Великобритании. Он не стал мириться с пропагандой ЛГБТ и угрозами за свое польское происхождение. Но, говорит, это не идет ни в какое в сравнение с теми испытаниями, которые выпали на долю женщин и детей, пытавшихся найти лучшую жизнь в Европе.

Павел Янски, член попечительского совета Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:

Это непросто, поэтому если они готовы напасть на какие-то страны и убивать людей, то что для них эти дети? Для них это ничто! Потому что у них нет сомнения. Они нехорошие. Запад – это только зло в моих глазах. Подробности.

Студент из Конго Давид Асумани называет Беларусь миротворцем. Его слова подтверждают и многие фото новой экспозиции. На снимках запечатлено милосердие белорусов. Военные, медики, волонтеры... Даже когда пресловутый демократический Запад остается слеп и глух к боли обездоленных людей, белорусы не могут быть в стороне.

Давид Асумани, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Я много слышал об этом, потому что много друзей даже моих, которые пытались за границу уехать, но я не видел такие фото, ситуации такие, я не думал, что это так ужасно.

На снимках беженцы из разных стран, которые в 2021-2022 годах оказались в ловушке у белорусско-польских рубежей. Жизнь некоторых оборвалась на границе так называемой западной «демократии». Страх, слезы и призывы о помощи разбивались о щиты европейских силовиков. ЕС, который обещал кров и безопасность, встретил людей колючей проволокой, удушающим газом, водометами и дубинками.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Окончательно мир разделили на людей первого и второго сорта. Если у тебя есть паспорт гражданина США или Евросоюза, то тебе позволено все. Там на выставке лежит паспорт мальчика из Шри-Ланки, который погиб на границе. И людей били, выталкивали за заборы, били мам на глазах у детей, мамы умирали. И за это никто не отвечает, потому что мир переформатируют.