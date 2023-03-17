Пассажиры тоже несут ответственность. В каких случаях лучше отказаться от поездки на маршрутке?
Требования к перевозчикам регулярного и нерегулярного сообщения, к водителям, а также к транспорту всех категорий определены Правилами перевозки пассажиров, утвержденными постановлением Совета министров, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сегодня сесть за руль маршрутки может далеко не каждый. Перевозить пассажиров и управлять авто с более чем восемью местами позволяют права с открытой категорией D. Такое удостоверение можно получить только после прохождения в течение нескольких месяцев теоретической и практической программ.
О том, кто нас возит на самом деле и куда можно приехать, казалось бы, привычным маршрутом, поговорим с начальником управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Александром Коваленко.
Многие ли правила нарушают маршрутчики?
Сергей Шуманский, ведущий:
Действительно ли к перевозчикам маршрутных транспортных средств столько вопросов, что такое внимание и в последнее время им уделено и в принципе никогда контроль не утихает?
Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:
Да, вы правильно сказали. Контроль не заканчивается никогда. Транспортная инспекция на постоянной основе контролирует соблюдение законодательства производителем транспортных работ и услуг. Сейчас мы говорим о перевозках пассажиров. Так как перевозка пассажиров – это ответственная работа, где перевозчик отвечает за жизнь и здоровье граждан, соответственно, эта сфера всегда на контроле. Если есть какие-то нарушения, мы их выявляем.
Какие нарушения самые частые?
Сергей Шуманский:
Больше двух недель был усиленный контроль, проходили совместные рейды с Госавтоинспекцией по выявлению нарушений касательно маршрутных такси. С точки зрения транспортной инспекции, о каких нарушениях можно говорить?
Александр Коваленко:
В последние две недели был усилен контроль за перевозчиками. Но не только пассажирские перевозки у нас контролируются. Также перевозки грузов. Соответственно, мы проверяли производителей как пассажирских перевозок, так и перевозок грузов. Совместные мероприятия проводились с ГАИ, Налоговой инспекцией. Выявлялись нарушения, самые частые из которых – это отсутствие необходимых документов при себе, провоз пассажиров сверх установленной нормы, невыдача билетов. Также были вопросы к оснащению транспортного средства, то есть это наличие аптечки, огнетушителя, противооткатных упоров. Оснащение внутри – это визитная карточка водителя, схема маршрута, стоимость проезда, информация о наличии книги жалоб и предложений. Это то, что касается нарушений водителя. Что касается нарушений автомобильных перевозчиков, все-таки они отвечают за безопасность перевозок. Были выявлены транспортные средства без допуска к участию в дорожном движении, то есть без техосмотра. Также были транспортные средства без страховки перевозчика перед пассажирами, но это довольно редкое нарушение. И неисправности – это разбитые лобовые стекла, где-то изношенная резина, плохо закрепленные сиденья, неработающие аварийные выходы. То есть это такие нарушения, которые встречаются.
Сергей Шуманский:
По сути, эти нарушения в какой-то ситуации могут отвечать за безопасность пассажиров.
Александр Коваленко:
Конечно. Все-таки техническое состояние транспортного средства, его удобство для пассажиров – это основное, что влияет на безопасность перевозки и на сохранность жизни и здоровья пассажира, который в данном случае пользуется маршрутным транспортным средством категории М2 (автобусами).
Какие требования есть к водителю маршрутки?
Сергей Шуманский:
Мы сказали, что основную ответственность несет перевозчик. Но все-таки водитель – тоже человек, который непосредственно отвечает за своих пассажиров, за само транспортное средство. Какие к нему критерии? Кто у нас сегодня может быть водителем маршрутки?
Александр Коваленко:
Во-первых, это обязательно водительское удостоверение категории D. Также стаж работы водителем 2 года. И обязательно прохождение курсов повышения квалификации либо переподготовки водителя механических транспортных средств. Это раз в пять лет. То есть они дополнительно изучают основы управления транспортным средством, безопасность, правила дорожного движения, правила перевозки пассажиров, режим труда и отдыха, охрану труда. То есть все, что необходимо, чтобы пассажир ехал и чувствовал себя комфортно и в безопасности.
Сергей Шуманский:
А как вы вообще оцениваете автопарк наших столичных маршруток на сегодня?
Александр Коваленко:
Столичный автопарк насчитывает в районе 700 единиц, которые обслуживают Минск. Это именно маршрутки. А еще есть автобусы, троллейбусы, электробусы. Думаю, что пассажиры по-другому оценивают автопарк. Мы же оцениваем с точки зрения технического состояния. С моей точки зрения, его состояние хорошее, нежели удовлетворительное. Как правило, нарушения именно по технической части очень редко встречаются, кроме довольно мелких. А так, если к внешнему виду не придираться особо, то по технической части все хорошо.
Сергей Шуманский:
Еще несмотря на внешнюю похожесть между собой, маршрутки разные. Я к тому, что есть те, которые предусмотрены для перевоза пассажиров стоя, а есть те, которые не предусмотрены, но там все равно перевозят пассажиров стоя.
Александр Коваленко:
В Минске есть такие автобусы, в которых есть и стоячие, и сидячие места, но они предусмотрены заводом-изготовителем. То есть там есть соответствующая информация в салоне, что мест для сидения, допустим, 15, а мест стоя – 2. Здесь мы можем перевозить пассажиров как стоя, так и сидя. Но в основной своей массе это категория автобусов М2, у которых только сидячие места. И независимо от того, есть поручни в этом автобусе или нет, пассажиров там разрешено перевозить только сидя и только то количество мест, которое указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства где-то в салоне автобуса. Если пассажир зашел в автобус и там все места заняты, ему желательно оттуда выйти и не осуществлять поездку, так как это будет опасно для его жизни и здоровья, если произойдет какая-то непредвиденная ситуация на дороге.
Несет ли пассажир ответственность?
Сергей Шуманский:
Далеко не каждый водитель выгонит. То есть люди должны самостоятельно в этом плане беспокоиться за свое здоровье, безопасность?
Александр Коваленко:
Да, вы правы, водители разные встречаются. Есть очень принципиальные, которые соблюдают требования, не провозят пассажиров стоя. Есть те, которые «жалеют» пассажиров, все понимаем, что люди куда-то едут, спешат, просятся. Некоторые водители берут людей сверх нормы. К сожалению, это нарушение действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность. В первую очередь, это небезопасно. Если резкое торможение или какой-то маневр, то пассажир, который сидит, может упасть и удариться. А что касается ответственности самих пассажиров, мое мнение, что каждый из нас хозяин своей судьбы, поэтому ответственность за жизнь свою и здоровье должен сам нести. Если маршрутка переполнена, то не садиться в нее. Если не дали билет, значит нужно его потребовать у водителя. Если нет мест стоя, значит ехать сидя, а не стоя, поэтому я думаю, что как водитель обязан соблюдать правила, так и пассажир должен соблюдать правила, которые также у него имеются. Права и обязанности пассажира, если кто-то не знал.
Сергей Шуманский:
Но утром получается так, что все думают, как побыстрее успеть на работу.
Александр Коваленко:
Да, основная масса нарушений – это часы пик, люди утром едут на работу, вечером возвращаются домой. Все хотят или успеть на работу, или домой побыстрее вернуться, поэтому основная масса нарушений – это часы пик.
Бывают ли нарушения по выдаче билетов?
Сергей Шуманский:
К этому, наверное, можно подвязать такое нарушение, как невыдача билетов. Это тоже часто встречается?
Александр Коваленко:
Да. Если не пробивается билет, то деньги поступают непонятно куда. Кому-то в карман. Водители, которые нарушают кассовую дисциплину, за это тоже существует ответственность, она не только применяется к водителю, а также к субъекту хозяйствования, то есть перевозчику. Причем она довольно большая, но это уже вопросы, касающиеся налоговых органов. То есть если мы получаем такую информацию или сами выявляем, то мы перенаправляем в налоговые органы, чтобы они дальше принимали какое-то решение по данной ситуации. Что касается провоза на пуфиках и стульчиках, тут есть вопрос, что не хватает маршруток, на каких-то направлениях большой пассажиропоток, есть сложности у операторов, заказчиков перевозок. Бывают случаи, что пассажиров больше, чем транспортных средств. Поэтому надо или дождаться следующего, или перенести на другой день свою поездку.
Сергей Шуманский:
Главное, о чем в погоне за прибылью забывают и перевозчики, и водители, – это ответственность за жизни людей. К сожалению, этим же грешат и сами пассажиры маршруток. А ведь основной причиной тяжелых травм в ДТП становится человеческий фактор, причем всех участников происшествия.
Получается как в известной пословице про утопающих… А если простыми словами – ваши жизнь и здоровье только в ваших руках. И не стоит безгранично доверять их незнакомому дяде за рулем незнакомого, порой для него самого, автомобиля.
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