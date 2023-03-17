Пассажиры тоже несут ответственность. В каких случаях лучше отказаться от поездки на маршрутке?

Требования к перевозчикам регулярного и нерегулярного сообщения, к водителям, а также к транспорту всех категорий определены Правилами перевозки пассажиров, утвержденными постановлением Совета министров, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Сегодня сесть за руль маршрутки может далеко не каждый. Перевозить пассажиров и управлять авто с более чем восемью местами позволяют права с открытой категорией D. Такое удостоверение можно получить только после прохождения в течение нескольких месяцев теоретической и практической программ. О том, кто нас возит на самом деле и куда можно приехать, казалось бы, привычным маршрутом, поговорим с начальником управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Александром Коваленко. Многие ли правила нарушают маршрутчики? Сергей Шуманский, ведущий:

Действительно ли к перевозчикам маршрутных транспортных средств столько вопросов, что такое внимание и в последнее время им уделено и в принципе никогда контроль не утихает?

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области:

Да, вы правильно сказали. Контроль не заканчивается никогда. Транспортная инспекция на постоянной основе контролирует соблюдение законодательства производителем транспортных работ и услуг. Сейчас мы говорим о перевозках пассажиров. Так как перевозка пассажиров – это ответственная работа, где перевозчик отвечает за жизнь и здоровье граждан, соответственно, эта сфера всегда на контроле. Если есть какие-то нарушения, мы их выявляем. Какие нарушения самые частые? Сергей Шуманский:

Больше двух недель был усиленный контроль, проходили совместные рейды с Госавтоинспекцией по выявлению нарушений касательно маршрутных такси. С точки зрения транспортной инспекции, о каких нарушениях можно говорить? Александр Коваленко:

В последние две недели был усилен контроль за перевозчиками. Но не только пассажирские перевозки у нас контролируются. Также перевозки грузов. Соответственно, мы проверяли производителей как пассажирских перевозок, так и перевозок грузов. Совместные мероприятия проводились с ГАИ, Налоговой инспекцией. Выявлялись нарушения, самые частые из которых – это отсутствие необходимых документов при себе, провоз пассажиров сверх установленной нормы, невыдача билетов. Также были вопросы к оснащению транспортного средства, то есть это наличие аптечки, огнетушителя, противооткатных упоров. Оснащение внутри – это визитная карточка водителя, схема маршрута, стоимость проезда, информация о наличии книги жалоб и предложений. Это то, что касается нарушений водителя. Что касается нарушений автомобильных перевозчиков, все-таки они отвечают за безопасность перевозок. Были выявлены транспортные средства без допуска к участию в дорожном движении, то есть без техосмотра. Также были транспортные средства без страховки перевозчика перед пассажирами, но это довольно редкое нарушение. И неисправности – это разбитые лобовые стекла, где-то изношенная резина, плохо закрепленные сиденья, неработающие аварийные выходы. То есть это такие нарушения, которые встречаются.

Сергей Шуманский:

По сути, эти нарушения в какой-то ситуации могут отвечать за безопасность пассажиров. Александр Коваленко:

Конечно. Все-таки техническое состояние транспортного средства, его удобство для пассажиров – это основное, что влияет на безопасность перевозки и на сохранность жизни и здоровья пассажира, который в данном случае пользуется маршрутным транспортным средством категории М2 (автобусами). Какие требования есть к водителю маршрутки? Сергей Шуманский:

Мы сказали, что основную ответственность несет перевозчик. Но все-таки водитель – тоже человек, который непосредственно отвечает за своих пассажиров, за само транспортное средство. Какие к нему критерии? Кто у нас сегодня может быть водителем маршрутки? Александр Коваленко:

Во-первых, это обязательно водительское удостоверение категории D. Также стаж работы водителем 2 года. И обязательно прохождение курсов повышения квалификации либо переподготовки водителя механических транспортных средств. Это раз в пять лет. То есть они дополнительно изучают основы управления транспортным средством, безопасность, правила дорожного движения, правила перевозки пассажиров, режим труда и отдыха, охрану труда. То есть все, что необходимо, чтобы пассажир ехал и чувствовал себя комфортно и в безопасности. Сергей Шуманский:

А как вы вообще оцениваете автопарк наших столичных маршруток на сегодня?

Александр Коваленко:

Столичный автопарк насчитывает в районе 700 единиц, которые обслуживают Минск. Это именно маршрутки. А еще есть автобусы, троллейбусы, электробусы. Думаю, что пассажиры по-другому оценивают автопарк. Мы же оцениваем с точки зрения технического состояния. С моей точки зрения, его состояние хорошее, нежели удовлетворительное. Как правило, нарушения именно по технической части очень редко встречаются, кроме довольно мелких. А так, если к внешнему виду не придираться особо, то по технической части все хорошо. Сергей Шуманский:

Еще несмотря на внешнюю похожесть между собой, маршрутки разные. Я к тому, что есть те, которые предусмотрены для перевоза пассажиров стоя, а есть те, которые не предусмотрены, но там все равно перевозят пассажиров стоя. Александр Коваленко:

В Минске есть такие автобусы, в которых есть и стоячие, и сидячие места, но они предусмотрены заводом-изготовителем. То есть там есть соответствующая информация в салоне, что мест для сидения, допустим, 15, а мест стоя – 2. Здесь мы можем перевозить пассажиров как стоя, так и сидя. Но в основной своей массе это категория автобусов М2, у которых только сидячие места. И независимо от того, есть поручни в этом автобусе или нет, пассажиров там разрешено перевозить только сидя и только то количество мест, которое указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства где-то в салоне автобуса. Если пассажир зашел в автобус и там все места заняты, ему желательно оттуда выйти и не осуществлять поездку, так как это будет опасно для его жизни и здоровья, если произойдет какая-то непредвиденная ситуация на дороге. Несет ли пассажир ответственность? Сергей Шуманский:

Далеко не каждый водитель выгонит. То есть люди должны самостоятельно в этом плане беспокоиться за свое здоровье, безопасность?

Александр Коваленко:

Да, вы правы, водители разные встречаются. Есть очень принципиальные, которые соблюдают требования, не провозят пассажиров стоя. Есть те, которые «жалеют» пассажиров, все понимаем, что люди куда-то едут, спешат, просятся. Некоторые водители берут людей сверх нормы. К сожалению, это нарушение действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность. В первую очередь, это небезопасно. Если резкое торможение или какой-то маневр, то пассажир, который сидит, может упасть и удариться. А что касается ответственности самих пассажиров, мое мнение, что каждый из нас хозяин своей судьбы, поэтому ответственность за жизнь свою и здоровье должен сам нести. Если маршрутка переполнена, то не садиться в нее. Если не дали билет, значит нужно его потребовать у водителя. Если нет мест стоя, значит ехать сидя, а не стоя, поэтому я думаю, что как водитель обязан соблюдать правила, так и пассажир должен соблюдать правила, которые также у него имеются. Права и обязанности пассажира, если кто-то не знал. Сергей Шуманский:

Но утром получается так, что все думают, как побыстрее успеть на работу. Александр Коваленко:

Да, основная масса нарушений – это часы пик, люди утром едут на работу, вечером возвращаются домой. Все хотят или успеть на работу, или домой побыстрее вернуться, поэтому основная масса нарушений – это часы пик. Бывают ли нарушения по выдаче билетов? Сергей Шуманский:

К этому, наверное, можно подвязать такое нарушение, как невыдача билетов. Это тоже часто встречается?