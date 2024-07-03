Там дольше всех ждали освобождения. Праздничные мероприятия в День Независимости примет Брестская крепость

Они стали первыми на пути врага своим мужеством, они же дольше остальных ждали заветного освобождения. Брестская крепость-герой соберет сегодня тысячи благодарных наследников мирной и свободной Беларуси, чтобы в очередной раз вспомнить цену за нашу независимость и поклониться подвигу защитников белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сейчас по дороге в легендарную цитадель можно встретить тех, кто готов вместе разделить радость праздника. Последняя информация у нашего корреспондента в Бресте.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Крепость наших сердец! В силе духа и мужестве пример истинной свободы народа. Когда жизнь не представляется возможной не под мирным небом и не на своей земле. Еще задолго до освободительного июля 1944-го здесь верили, что погибают во имя Родины и ее лучшего будущего. Сегодня, в день 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, к Вечному огню наследники возложат цветы, парадным строем пройдут те, кто готов защищать Отечество в наши дни.
Подробности в видеоматериале.