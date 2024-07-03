Лукашенко дал интервью информагентству Казинформ

На Западе мир клином не сошелся, у нас есть друзья, – подчеркнул Александр Лукашенко, принимая участие в торжественном собрании в честь праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Западе мир клином не сошелся, у нас есть друзья, – подчеркнул Александр Лукашенко, принимая участие в торжественном собрании в честь праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент обратил внимание, что некоторые эксперты не правы, говоря, что Беларусь перенаправляет внешнеполитический вектор. Напротив, это последовательный цивилизационный выбор, который делали наши предки и делаем мы. Восток выступает за истинные ценности, равное партнерство. Достаточно посмотреть на деятельность интеграционных образований, участниками которых является наша страна: ЕЭАС, СНГ, ОДКБ, Союзное государство. Что касается БРИКС, мы официально подали заявку на присоединение. Вступление в ШОС – вопрос нескольких дней, указал Президент.
Тема вступления Беларуси в ШОС еще попадет в топ-новостей. 3 июля в Астане под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к миру и развитию» начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором Беларусь ожидает положительного решения о присоединении нашей страны в интеграционное объединение. Известно, что накануне белорусский лидер дал интервью информагентству Казинформ. Оно будет опубликовано сегодня.