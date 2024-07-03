В связи с 80-летием освобождения Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о ее применении будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально. Как сообщалось, накануне, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости, Президент не исключил, что на свободу выйдут осужденные за беспорядки в 2020 году, имеющие тяжелые заболевания. Нынешняя амнистия уже 18-я по счету в истории независимой Беларуси.