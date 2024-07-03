Каждому ветерану Беларуси 3 июля вручат фронтовые треугольники в виде открытки от Президента
Фронтовые треугольники, которые стали одним из символов Великой Отечественной войны, в виде открытки от главы государства разлетелись по всей Беларуси. Их передают ветеранам, приближавшим Великую Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Гродно приветственный адрес доставили участнику операции «Багратион» Леониду Данилову. И в 98 лет он всегда рад гостям, а тем более, когда они пришли с такой почетной миссией. Внимание от главы государства для Леонида Тимофеевича – высшая награда, хоть и своих на груди не сосчитать.
Он узнал о войне 14-летним мальчишкой. Через два года уже осваивал специальность связиста. А в 17 получил медаль «За отвагу». Воевал в Польше и Германии, принимал участие в наступательной операции «Багратион», освобождал Беларусь. Не раз рисковал жизнью, был на волосок от смерти. После Победы остался служить в армии, окончил военное училище. Полковник в отставке является примером молодежи, как нужно любить и защищать Родину.
Леонид Данилов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я очень уважаю нашего Президента, и для меня очень приятно, что он очень много уделяет внимания людям, которые отдавали жизнь, и тем, кто остался в живых, проявляет большую заботу. И поэтому для меня это поздравление очень дорого. Спасибо ему за ту работу, которую он проводит в нашей стране.
Открытки-треугольники от Александра Лукашенко в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков вручат каждому ветерану войны.