Там был дан первый залп «Катюши». Военная хроника Орши: посетили музей имени Заслонова

Подвиг народа бессмертен. Сегодня в объективе – патриотический туризм. Военно-исторический музей имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова. Летопись опаленных будней. Орша довоенная, оккупационная, партизанская, освобожденная – здесь можно погрузиться в ход военных операций и открыть для себя немало тайн.

В первом зале все символично: три колонны – дань памяти каждому третьему погибшему жителю советской Беларуси. Самый темный, жуткий зал раскрывает трагедию геноцида. Восточные ворота – крупнейший железнодорожный узел. Оршу гитлеровцы стремились захватить молниеносно. 23 июня 1941 года город подвергся первым бомбежкам, а уже 16 июля оказался в оковах врагов и начался ад.

Вероника Юрьева, заведующая военно-историческим музеем имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова:

Орша вошла в историю вооружения Второй мировой войны благодаря первому залпу РСЗО БМ-13, но всем она ближе и знакома как легендарная «Катюша». Командиром батареи был назначен капитан Иван Андреевич Флеров. За один свой залп «Катюша» выпускала 16 таких снарядов, перезаряжалась она вручную. Первый залп был дан 14 июля 1941 года из деревни Пищалово. Это несколько километров от города.