Новости Беларуси. В Беларуси начался сезон весенних субботников. С раннего утра минчане, вооружившись граблями и лопатами, вышли наводить порядок на улицах и придомовых территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в таких акциях – обязанность каждого гражданина, ведь порядок в стране начинается со своего двора, это неоднократно подчеркивал глава государства. О важности привлечения населения к общественно полезным работам Александр Лукашенко говорил и в минувший понедельник, назначая новых руководителей райисполкомов. Сегодня к трудотерапии приобщились местные жители, молодежь и даже дети. Организаторы позаботились о том, чтобы юные помощники не заскучали. Для них подготовили развлекательную программу.

Екатерина Луковинкова: Мы решили присоединиться к субботнику, потому что это очень весело, увлекательно и будут призы. Я всегда ходила на субботники и буду ходить.

Иван Квашко, второй секретарь Советского районного комитета БРСМ Минска:

Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко не единожды отмечал роль населения в осуществлении благоустройства территории и в принципе в поддержании нашей столицы, наших городов в красивом, прекрасном виде. И, безусловно, вовлекать в эту работу необходимо все население.

Впереди огромный пласт работы. За время проведения субботников планируют очистить свыше 3 тысяч гектаров территории. Кроме того, во всех районах города пройдет акция «Зеленый двор вместе!» Для высадки уже подготовили 4 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников.