Настоящие герои Беларуси! Узнали, о чём рассказывает книга «Знаем, гордимся!»

Если вы не любите читать, значит не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид», сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Подробнее – Вера Позняк.
«Знаем, гордимся!» – так называется новая книга белорусского автора Ирины Овсепьян. Уникальный проект посвящен людям, которые внесли свой склад в развитие государства, культуры и литературы. Герои нашей страны отражены в очерках автора.
Ирина Овсепьян, автор книги:
Здесь наши классики. От Купалы и Коласа, Максима Танка, Пимена Панченко до наших художников: Михаила Савицкого, Леонида Щемелева, Виктора Громыки. Наши композиторы: Николай Аладов и Нестер Соколовский. На всех их мы смотрим через призму эпохи. Потому что, как правило, это все XX век. Это время бурь, это время исторических переломов, это Первая мировая, это гражданская, это Вторая мировая. То есть это люди, прошедшие через горнило великих трагедий и, как следствие, создавшие те произведения, которые они создали. Сверхзадача: чтобы вы полюбили их так же, как их любим мы. Планируется второй том, потому что проект продолжает выходить на страницах «СБ Беларусь сегодня» и, соответственно, следующие новые наши герои. В Беларуси у нас очень много великих талантливых имен, они тоже будут еще описаны, мы о них еще расскажем.
Подробнее в сюжете.