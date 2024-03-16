Настоящие герои Беларуси! Узнали, о чём рассказывает книга «Знаем, гордимся!»

Если вы не любите читать, значит не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид», сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Подробнее – Вера Позняк.

«Знаем, гордимся!» – так называется новая книга белорусского автора Ирины Овсепьян. Уникальный проект посвящен людям, которые внесли свой склад в развитие государства, культуры и литературы. Герои нашей страны отражены в очерках автора.