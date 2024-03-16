В Минске выбрали победителей масштабного литературного проекта LitUP

Новости Беларуси. От классической прозы до нон-фикшн. В Минске подвели итоги масштабного литературного проекта LitUP. Более 200 авторов со всей страны представили свои произведения. И только 20 из них прошли в финал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детские рассказы, стихи, сказки и романы. Свое творчество презентовали не только опытные литераторы, но и молодые авторы. С каждым годом география участников конкурса расширяется. Активнее присоединяются писатели из разных регионов Беларуси. Для новичков проект – реальная возможность заявить о себе. Победители конкурса получают право напечатать свои книги тиражом до тысячи экземпляров, а также возможность сотрудничать с ведущими издательствами страны.

Андрей Дорожкин, финалист литературного стартапа LitUP:

В литературном конкурсе LitUP я принял участие впервые, стал финалистом. И это раскрывает возможности по публикации первой моей книги. Это станет первым шагом в чем-то большем.

Валентина Быстримович, финалистка литературного стартапа LitUP:

Я второй раз здесь. В том году я была победителем этого конкурса. Сегодня я представила две книги. Одна из них – мистика, а вторая – роман.