Талант и кропотливый труд: как готовят олимпиадников в Беларуси? Пообщались с золотым призёром

И сегодня у нас в студии герои дня. Дмитрий Федорович Базылев, заведующий кафедрой геометрии, топологии и методики преподавания математики, механико-математического факультета БГУ, и Матвей Вылегжанин, выпускник гимназии № 41 города Минска и уже студент факультета прикладной математики и информатики БГУ.

Такого количества золота у олимпиадников в истории Беларуси еще не было. Вот так заявил министр образования Андрей Иванец. И мы все гордимся нашими одаренными ребятами, которые отстояли честь страны на престижных международных состязаниях. По данным ведомства, самые высокие результаты белорусские школьники показали по географии, биологии, физике, математике и химии.

Матвей Вылегжанин, выпускник гимназии № 41 г. Минска:

Знаете, олимпиада была достаточно захватывающая. Это очень интересный опыт, в этом году она вот в Великобритании была. Это была уже моя третья Олимпиада такая международная.

Алеся Алехнович:

А какой формат вообще? Ну вот вы приезжаете, это один день. Или у вас подготовка, какие-то разминки, что-то подобное есть?

Матвей Вылегжанин:

Подготовка проходит у нас, в Беларуси, весь год до этого. Это очень много занятий каких-то. А на самой олимпиаде нет, мы туда просто приезжаем, пишем два дня, каждый день по три задачи решаем.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Дмитрий Федорович, а вот вы все-таки человек очень опытный, вы видите студентов с первого курса. Наверняка вы даже можете заранее увидеть талант, да, что этот ученик просто способный, он даже, ну, может быть, очень хорошо может учиться и умный, а вот это уникальный, который может участвовать в этих олимпиадах, который может потом заниматься научной деятельностью. У вас есть какая-то вот такая чуйка, и на чем она основана?