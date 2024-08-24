Талант и кропотливый труд: как готовят олимпиадников в Беларуси? Пообщались с золотым призёром
Такого количества золота у олимпиадников в истории Беларуси еще не было. Вот так заявил министр образования Андрей Иванец. И мы все гордимся нашими одаренными ребятами, которые отстояли честь страны на престижных международных состязаниях. По данным ведомства, самые высокие результаты белорусские школьники показали по географии, биологии, физике, математике и химии.
И сегодня у нас в студии герои дня. Дмитрий Федорович Базылев, заведующий кафедрой геометрии, топологии и методики преподавания математики, механико-математического факультета БГУ, и Матвей Вылегжанин, выпускник гимназии № 41 города Минска и уже студент факультета прикладной математики и информатики БГУ.
Алеся Алехнович, ведущая:
Матвей, поделитесь самым-самым-самым, своими впечатлениями о прошедшей Олимпиаде. Как проходила? Какой был настрой? Какая программа была?
Матвей Вылегжанин, выпускник гимназии № 41 г. Минска:
Знаете, олимпиада была достаточно захватывающая. Это очень интересный опыт, в этом году она вот в Великобритании была. Это была уже моя третья Олимпиада такая международная.
Алеся Алехнович:
А какой формат вообще? Ну вот вы приезжаете, это один день. Или у вас подготовка, какие-то разминки, что-то подобное есть?
Матвей Вылегжанин:
Подготовка проходит у нас, в Беларуси, весь год до этого. Это очень много занятий каких-то. А на самой олимпиаде нет, мы туда просто приезжаем, пишем два дня, каждый день по три задачи решаем.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Дмитрий Федорович, а вот вы все-таки человек очень опытный, вы видите студентов с первого курса. Наверняка вы даже можете заранее увидеть талант, да, что этот ученик просто способный, он даже, ну, может быть, очень хорошо может учиться и умный, а вот это уникальный, который может участвовать в этих олимпиадах, который может потом заниматься научной деятельностью. У вас есть какая-то вот такая чуйка, и на чем она основана?
Дмитрий Базылев, заведующий кафедрой геометрии, топологии и методики преподавания математики, механико-математического факультета БГУ:
Даешь сложную задачу, да, то есть из группы решает только один человек, и она очень сложная. Ну, очевидно, что у этого, допустим, парня или у этой девушки, конечно же, есть неординарные способности, это правда. Но этого, конечно же, недостаточно, то есть вот как правильно сказал Матвей, если не будет вот кропотливой ежедневной работы самостоятельной, если не будут дополнительные занятия на факультативах, то, конечно же, результат не будет таким высоким, вот каким может быть.
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