Лоскутное шитьё. В чём уникальность этого вида рукоделия – пообщались с ремесленником

Бернарда Леоненко, мастер-ремесленник, член Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:

Я не помню, когда у меня возникло... Скорее всего, я увидела это в интернете. И меня зацепило то, что из маленьких каких-то квадратиков интересная картина получилась. Я попробовала из каких-то брусовых лоскутков сделать небольшой блок. Мне это очень понравилось, мне казалось красивым, интересным. И для того, чтобы он не валялся, я посмотрела тоже, как шьется в интернете, и сшила косметичку небольшую. Когда я была на выставке, у меня купили эту косметичку. И это меня так впечатлило. И я с удовольствием начала заниматься этой лоскутной техникой. И это такое ремесло, когда начинаешь заниматься, оно так увлекает, что иногда из своей импровизированной мастерской я не могу выйти, а если выйду, то несколько раз вечером вернусь для того, чтобы полюбоваться на те вещи, которые у меня получились.