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Лоскутное шитьё. В чём уникальность этого вида рукоделия – пообщались с ремесленником

24 августа 2024 13:48
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Среди десятков видов рукоделия своей необычностью, яркостью и самобытностью выделяется лоскутное шитье. И если вы думаете, что это просто «бери, сшивай» разные кусочки вместе, то точно ошибаетесь. Это достаточно кропотливая и долгая работа. А теперь представьте, что ее выполняет слабовидящий человек. Как уникальное хобби привлекает в свой круг творческие души, расскажет наша гостья. В студии «Нового утра» Бернарда Станиславовна Леоненко, мастер-ремесленник, член Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

Лоскутное шитьё. В чём уникальность этого вида рукоделия – пообщались с ремесленником-2

Александр Стасевич, ведущий:
Бернарда Станиславовна, расскажите, как вы пришли к созданию таких замечательных вещей?

Лоскутное шитьё. В чём уникальность этого вида рукоделия – пообщались с ремесленником-4

Бернарда Леоненко, мастер-ремесленник, член Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
Я не помню, когда у меня возникло... Скорее всего, я увидела это в интернете. И меня зацепило то, что из маленьких каких-то квадратиков интересная картина получилась. Я попробовала из каких-то брусовых лоскутков сделать небольшой блок. Мне это очень понравилось, мне казалось красивым, интересным. И для того, чтобы он не валялся, я посмотрела тоже, как шьется в интернете, и сшила косметичку небольшую. Когда я была на выставке, у меня купили эту косметичку. И это меня так впечатлило. И я с удовольствием начала заниматься этой лоскутной техникой. И это такое ремесло, когда начинаешь заниматься, оно так увлекает, что иногда из своей импровизированной мастерской я не могу выйти, а если выйду, то несколько раз вечером вернусь для того, чтобы полюбоваться на те вещи, которые у меня получились.

# Александр Стасевич # Хобби # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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