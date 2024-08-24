Лучшие «молочники» страны принимают участие в народной дегустации в Новогрудке
Первая столица Великого княжества Литовского и место коронации князя Миндовга. Один из древнейших городов Беларуси Новогрудок отмечает 980-летие первого летописного упоминания. Сегодня, 24 августа, второй день яркого, масштабного и, главное, вкусного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из центральных событий субботы – открытый фестиваль «Попробуй качество на вкус». В нем принимают участие лучшие представители молочной промышленности со всей страны. Они предлагают гостям праздника продегустировать свою продукцию: сыры, йогурты и молочные коктейли.
Андрей Киреенко, организатор народной дегустации:
Сегодня в народной дегустации участвуют около 70 образцов белорусских сыров от 20 производителей всех регионов республики. Это и зрелые сыры, и мягкие, с благородное плесенью. Все то, что есть сегодня в Европе, в других странах, выпускается в Беларуси.
Наша продукция одна из самых лучших. И все, кто к нам приезжает, должны дегустировать и покупать, в большом количестве ввозить в свои родные края.
Пробовала напитки, и мне понравились клубничный и ананасовый. И сыры здесь понравились.
Ярче праздник делают творческие коллективы из городов-побратимов Новогрудка. На Замковой горе сегодня развернется «Рыцарский стан». Гостей праздника ждут на десятках интерактивных локаций, выставке ретроавтомобилей, фестивале электронной музыки.