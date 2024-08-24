Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, позволяющим запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Закон вступает в силу через 30 дней после публикации на сайте Верховной рады.

Закон был разработан по поручению Зеленского и принят им в первом чтении в октябре 2023 года. В течение почти года он не ставился на второе чтение из-за опасения недостаточной поддержки и реакции Запада. 16 августа 2024 года в закон были приняты поправки, и парламентский комитет рекомендовал его принять.