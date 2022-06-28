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«Такой опыт не сравнится ни с какими учебниками». Участники «Поезда Памяти» встретились с Валентиной Матвиенко

28 июня 2022 19:00
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Седьмой день в пути. «Поезд Памяти» 28 июня прибыл в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там участники международного патриотического проекта встретились с одним из инициаторов путешествия по городам Беларуси и России – председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

Совет Федерации, Кремль, Красная площадь – и все это за сутки. Чем занимались участники «Поезда Памяти» в Москве? Читать здесь.

«Такой опыт не сравнится ни с какими учебниками». Участники «Поезда Памяти» встретились с Валентиной Матвиенко-1

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Такой опыт не сравнится ни с какими учебниками, уроками и лекциями, хотя, безусловно, они важны. Но когда сам оказываешься там, где в жесточайших боях, жертвуя собой, наш народ боролся за свое право на жизнь, за нашу свободу, то каким-то внутренним чувством ощущаешь связь с прошлым, раз и навсегда понимаешь, что являешься наследником великого поколения победителей.

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# Год исторической памяти # общество # Валентина Матвиенко # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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