«Такой опыт не сравнится ни с какими учебниками». Участники «Поезда Памяти» встретились с Валентиной Матвиенко

Седьмой день в пути. «Поезд Памяти» 28 июня прибыл в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там участники международного патриотического проекта встретились с одним из инициаторов путешествия по городам Беларуси и России – председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

Такой опыт не сравнится ни с какими учебниками, уроками и лекциями, хотя, безусловно, они важны. Но когда сам оказываешься там, где в жесточайших боях, жертвуя собой, наш народ боролся за свое право на жизнь, за нашу свободу, то каким-то внутренним чувством ощущаешь связь с прошлым, раз и навсегда понимаешь, что являешься наследником великого поколения победителей.

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