Такой брутальный шедевр – один на всю Беларусь! Показываем дом-крепость начала XVII века

Летние каникулы встречаем в Вороновском районе! Этот удивительный край богат на достопримечательности. Поймаем удачу за хвост и отдохнем в сказочной агроусадьбе! Восхитимся шедевром оборонительной архитектуры и узнаем тайны единственного в Беларуси дома-крепости. Пройдемся по тропинкам Мицкевича и загадаем желание у камня любви в программе «Путевка BY».

Живая легенда и щит на века! В деревне Гайтюнишки сохранился дом-крепость начала XVII века! Местные окрестили его «замочком». Суровая архитектура с чертами готики и Ренессанса будоражит сердце. Такой брутальный шедевр – один на всю страну! Он был одновременно оборонительным и жилым.

Ольга Татарова, врач проводит экскурсии:

Автором проекта был сам Петр Нонхарт, является нидерландцем по происхождению. В связи с тем, что в то время было гонение протестантов, он вынужден был покинуть родину и переселиться сюда. Благо, что на наших землях толерантно относились к этой ветви христианства. Плюс ко всему его профессия архитектора была востребована. За то, что он реконструировал и построил вновь замок в Вильно, Сигизмунд III дал право владения землями и замком Гайтюнишек. Тогда он решил вместо деревянного замка построить большой каменный, чтобы поселиться здесь.