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Кусочек Англии в белорусском агрогородке! Куда ехать – рассказываем о необычной усадьбе

09 июня 2025 13:33
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Летние каникулы встречаем в Вороновском районе! Этот удивительный край богат на достопримечательности. Поймаем удачу за хвост и отдохнем в сказочной агроусадьбе! Восхитимся шедевром оборонительной архитектуры и узнаем тайны единственного в Беларуси дома-крепости. Пройдемся по тропинкам Мицкевича и загадаем желание у камня любви в программе «Путевка BY».

Кусочек Англии в белорусском агрогородке! Куда ехать – рассказываем о необычной усадьбе-2

А вы знали, что в агрогородке Больтиники есть кусочек Англии? Усадебный дом Путткамеров восхищает своей атмосферой. Его возвели в конце XIX – начале XX века в стиле замковой неоготики. Алый кирпич – ювелирная работа! Сегодня здесь находится сельская библиотека и культурно-туристический центр.

Кусочек Англии в белорусском агрогородке! Куда ехать – рассказываем о необычной усадьбе-4

Местные берегут свою жемчужину и проводят увлекательные экскурсии. Здание прекрасно сохранилось снаружи и внутри. Больше века назад здесь царила эклектика. Каждая комната была оформлена в своем стиле – от рококо до Возрождения.

Кусочек Англии в белорусском агрогородке! Куда ехать – рассказываем о необычной усадьбе-6

Ольга Толкач, культорганизатор Больтиникского культурно-туристического центра:
Эти двери – оригинальные. Это настоящий дуб.  

Оригинальные печи с тех времен.

Кусочек Англии в белорусском агрогородке! Куда ехать – рассказываем о необычной усадьбе-8

Обратите внимание на белые печи. Завезены из Англии. 

Кусочек Англии в белорусском агрогородке! Куда ехать – рассказываем о необычной усадьбе-10

Также лепнина, здесь висели фамильные портреты.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # История # Достопримечательности Беларуси # Ольга Толкач

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