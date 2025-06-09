Кусочек Англии в белорусском агрогородке! Куда ехать – рассказываем о необычной усадьбе

Летние каникулы встречаем в Вороновском районе! Этот удивительный край богат на достопримечательности. Поймаем удачу за хвост и отдохнем в сказочной агроусадьбе! Восхитимся шедевром оборонительной архитектуры и узнаем тайны единственного в Беларуси дома-крепости. Пройдемся по тропинкам Мицкевича и загадаем желание у камня любви в программе «Путевка BY».

А вы знали, что в агрогородке Больтиники есть кусочек Англии? Усадебный дом Путткамеров восхищает своей атмосферой. Его возвели в конце XIX – начале XX века в стиле замковой неоготики. Алый кирпич – ювелирная работа! Сегодня здесь находится сельская библиотека и культурно-туристический центр.

Местные берегут свою жемчужину и проводят увлекательные экскурсии. Здание прекрасно сохранилось снаружи и внутри. Больше века назад здесь царила эклектика. Каждая комната была оформлена в своем стиле – от рококо до Возрождения.

Ольга Толкач, культорганизатор Больтиникского культурно-туристического центра:

Эти двери – оригинальные. Это настоящий дуб. Оригинальные печи с тех времен.

Обратите внимание на белые печи. Завезены из Англии.