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Лукашенко рассказал, чему белорусам стоит поучиться у европейцев

09 июня 2025 12:39
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Лукашенко рассказал, чему белорусам стоит поучиться у европейцев-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для конкуренции с ЕС Беларуси нужно увеличить производительность труда в три-пять раз. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«У нас есть у кого учиться. Давайте будем откровенны: европейцы в этом плане молодцы», – заявил Президент.

Он заметил, что европейцы достигли успеха в этой области, и подчеркнул важность повышения эффективности труда, в первую очередь без привлечения иностранных специалистов.

«У нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать. А значит, это, прежде всего, рабочий человек», – сказал Александр Лукашенко.

Также Президент упомянул о планах по привлечению трудовых мигрантов из Пакистана, но уверил, что их количество будет строго контролироваться.

«Я говорю: хорошо, мы никого сюда (звать не будем. – прим. ред.) у нас жестко это контролируется, но тогда производительность труда надо как в Евросоюзе – в три-пять раз выше», – заявил глава Беларуси.

При этом он подчеркнул, что уже работающие в стране иностранцы добросовестно выполняют свои обязанности.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко # общество

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