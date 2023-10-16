Такой аромат не передать словами. В чём секрет вкуса белорусского хлеба?

Хлеб – всему голова, поэтому неудивительно, что у этого ароматного продукта есть свой международный праздник. Он был учрежден почти 20 лет назад по инициативе международной организации, объединяющей пекарей и кондитеров из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По статистике, на каждого жителя нашей страны в год приходится 77 килограммов хлебопродуктов. Из ароматного цеха материал Екатерины Капылович.

Он и всему голова, и дар божий, и символ достатка, и залог продовольственной безопасности. Это все – о хлебе. На полках наших магазинов – буханки на любой вкус, цвет и состав. Пшеничные, мультизерновые, гречневые, кукурузные и ржаные. Кстати, в некоторых странах специалисты отмечают сокращение производства ржаной муки и проблемы с качеством зерна. Это ставит под вопрос само существование черного хлеба из-за высокой стоимости сырья. А как с этим у нас, в Беларуси?

Хлеб как в деревенской печи по рецептам предков. Такую задумку много лет назад воплотили специалисты столичного хлебозавода с вековой историей. С тех пор ржаной – «духмяны» бренд Беларуси, который знают и любят во многих странах. Главный секрет рецептуры – в заварке. К ней нужен деликатный подход: она любит теплую и влажную среду. Качественно приготовленная, она придает ржаному хлебу не только уникальный вкус, но и продлевает сроки его хранения.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Изготовление хлеба – долгий процесс. От замеса теста до готовой буханки проходит не менее 16 часов. Зато какой результат! Жалко, что я не могу передать вам аромат.

Из-за сложного процесса приготовления не в каждой стране хлебопеки берутся за производство ржаного хлеба. Поэтому белорусские буханки отправляются на экспорт. Чтобы они не теряли свежесть и неповторимый аромат, перед отправкой их подвергают шоковой заморозке. Белорусский хлеб ждут в Казахстане, России, Азербайджане и Израиле.

Виктория Гоян, начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода Минска:

Всего хлебозавод производит более 10 наименований хлеба. Чисто ржаных у нас два наименования. Хлебозавод специализируется также на ржано-пшеничных, пшенично-ржаных хлебов, хлебов с добавлением семян подсолнечника, фруктов, сухофруктов. Сегодня потребление ржаного хлеба увеличилось, мы это видим по заявкам. Тем не менее мы справляемся и, если будет заявок еще больше, то производство к этому готово.

Тот хозяин хорош, где родится рожь. Народная мудрость применима к белорусским аграриям – в этом году они собрали более полумиллиона тонн этой культуры. Удельный вес озимой ржи составляет 18 % в структуре озимых зерновых. Но и на этом мы не останавливаемся. Ученые центра земледелия неустанно работают над выведением новых сортов. Удачный пример гибрида пшеницы и ржи – тритикале.

Сегодня Беларусь входит в тройку мировых лидеров по производству зерна этой культуры. Ее широко используют в качестве кормов, при производстве спирта и продовольственных продуктов. Белорусские ученые единственные в Европе вывели новые хлебопекарные сорта отечественной селекции.

Сергей Кравцов, генеральный директор научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Сегодня отрадно отметить, что качество наших сортов как хлебопекарного направления, так и особенно перерабатывающей отрасли уже около 87 % наших производственников белорусских сортов. И только 13 % – именно иностранных сортов, потому что селекционеры достигли высокого уровня. И в двух направлениях работаем. Если взять европейцев, то они в направлении и хлебопекарных качеств сортов не работают.