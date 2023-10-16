Воспитала 9 детей. Как живёт семья лучшей приёмной мамы Витебского района?

Новости Беларуси. Особая миссия – у приемных родителей. Людей, которые решаются изменить судьбу одного, а иногда и сразу нескольких детишек, в нашей стране становится больше. Взять на себя такую ответственность – непросто. И, конечно, прежде всего – это выбор сердца. Как чужие дети становятся родными, знает Елена Тишкина из Витебского района. На протяжении 16 лет женщина воспитывает ребят, которые по разным обстоятельствам оказались лишены тепла и заботы родных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она стремится наполнить их жизни новыми красками, а они благодарны за возможность жить в семье. Александра Ходюкова продолжит.

Главней всего – погода в доме. Такого принципа придерживаются в семье Елены Тишкиной. Здесь знают все о поддержке и о том, что чужих детей не бывает. В 2023 году Елена стала лучшей приемной мамой Витебского района. Воспитывает троих ребят в одиночку. Сквозь боль от недавней утраты супруга она продолжает дарить детям искреннюю любовь.

Елена Тишкина, приемный родитель:

Стали мы приемной семьей 16 лет назад. Дочери, одна уже поехала учиться в Витебск, вторая уже подрастала, была достаточно взрослой. Нам захотелось снова окунуться в детство. Взять детей и с ними разделить их горести и радости, и начать воспитывать их в своей семье.

Елена признается – еще в детстве мечтала стать воспитателем в саду. Поэтому никогда не сомневалась, что справится с ролью приемной мамы. Теперь у нее своя пусть и небольшая, но дружная семья. За годы работы под ее теплым материнским крылом выросло девять детей. 17-летняя Даша, 14-летний Женя и 9-летний Никита до сих пор под опекой. В ответ на нежность и на заботу дети отвечают взаимностью.

Я каждый день хочу потрогать твои руки

И ощутить твой яркий свет очей,

И то тепло, что согревает мою душу

Хочу я чувствовать всю жизнь моя с твоей. И вот вдобавок к завершению

Всех слов из этого стиха

Хочу я посвятить их маме

От строчек первых до конца.

Глава государства не раз говорил: полноценная классическая семья с двумя и более детьми должна быть стилем жизни белорусов. И поддержка их – наш национальный приоритет.

Елена Тишкина:

Государство всегда о нас беспокоится. Мы получаем и бесплатную медицинскую помощь, и финансовую помощь, детей всегда приглашают на какие-то праздники, всегда поздравляют.

Вот уже много лет Елена является участницей клуба приемных родителей «Надежда», который находится на базе социально-педагогического центра Витебского района. За более чем 10 лет педагоги помогли более чем 40 семьям справиться с трудностями и постичь тонкости воспитания.

Гана Муравская, директор социально-педагогического центра Витебского района:

Благодаря нашим занятиям родители знают, как лучше взаимодействовать с детьми, как правильно к ним найти подход, улучшить их внутреннее состояние и самое главное – понять, что они не одни, что их любят и они являются частью одной большой дружной семьи. Елена Тишкина:

Вырастив хотя бы одного ребенка и выпустив его в дальнейшую жизнь, как-то на душе становится легче, светлее и чувствуешь, что ты отдаешь частичку себя детям.