«Такого вида продукции нигде нет». Как в Беларуси производят сахар и какое ноу-хау здесь разработали?

Новости Беларуси. Производство сахара. Как собирают урожай свеклы, сколько сахара получится с одного килограмма сладкого корнеплода? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как на самом деле получается сладкий продукт и познакомимся с нюансами производства. Также научимся рецептуре изготовления леденцового сахара и пройдем мастер-класс по упаковке. И вот мы на Городейском сахарном комбинате, находится он в Несвижском районе. Завод появился в 1959 году и стал вторым в стране. Сейчас же для обеспечения всего населения сахаром трудятся четыре предприятия. А чтобы понять производство и проследить за переработкой, мы отправляемся на свеклопункт.

Влада Родовская, корреспондент:

Сейчас мы находимся на самом начале пути сахарного производства. За моей спиной горы сладкого корнеплода. Эта свекла еще далека до состояния фасованной продукции. Сахар проходит множество этапов, прежде чем превращается в привычный нам вид кристалликов. Вся продукция, поступающая на предприятие, не подлежит длительному хранению. Вообще, свекла – дама капризная и заморозков не терпит. Производство также отличается экологичностью. Даже вода проходит фильтрацию и используется снова. После переработки жом используется на корм скота, а остальная развозится на поля для удобрения почвы. Поэтому здесь фактически безотходное предприятие. Кстати, эти горы, которые издалека напоминают египетские, имеют свои названия – бурты, или кагаты.

Иван Бобровский, начальник сырьевого отдела Городейского сахарного комбината:

Сегодня на наш комбинат поступило с начала уборки 112 тысяч тонн корнеплода, из них уже переработано 106 тысяч. Поэтому у нас за спиной не такая большая гора. Примерно 3-4 тысячи тонн корнеплода. Влада Родовская:

Вы говорили, что 8 тысяч тонн попадает к вам ежедневно, а сколько это машин? Иван Бобровский:

Средний автомобиль весит где-то 30 тонн. Это 250-300 автомобилей в зависимости от того, какой это транспорт, его размер. Мы принимаем от хозяйств, у них есть и поменьше автомобили. А те, которые везут на дальние расстояния, 30 тонн примерно.

Влада Родовская:

Как разгрузить фуру? Она же большая. Иван Бобровский:

Имеются машины самосвального типа, они сами разгружают на специальное оборудование того же производителя. Есть специальное оборудование, так называемые бортоукладочные машины, они позволяют разгружать обычные бортовые автомобили, которые несамосвальные. Они его опрокидывают, потом укладывают.

На завод сладкий продукт попадает двумя способами. Сухим путем с помощью ленточных линий либо водной подачей. Существует мнение, что свеклу омывают здесь, на самом деле это миф. Все водные процедуры корнеплод проходит уже непосредственно на производстве. Прежде чем узнать все подробности сахарного производства, мы попали в лабораторию. Важная часть предприятия. Здесь даже есть место ручного труда, проводится очистка и отбор материала, который впоследствии тщательно проверяется на новом оборудовании.

Влада Родовская:

Здесь отсутствует ручной труд. Робот-манипулятор отбирает специальную массу, после она передается на весы, доводится до однородного состояния. Попадает в специальный аппарат. Вот эта умная машина определяет, сколько в составе сахара, калия, натрия и азота. Если простыми словами, здесь проверяют сам корнеплод, чтобы на стол к потребителю попал только качественный продукт. Интересный факт: из одного килограмма свеклы получается около 200 грамм сахара. И вот мы на начальном этапе основного производства. Здесь начинается перерождение свеклы в ценный продукт. В этом отделении очищают и обмывают корнеплод. В час проходит 410 тонн продукта. Если представлять в объемах – это 8 вагонов.

Игорь Коржак, заместитель главного инженера Городейского сахарного комбината:

Свекла очищается от ботвы, различных загрязнений, от камней, песка, попадает на отмывку в свекломоечное отделение. Процесс очистки от ботвы происходит на соломоловушках, от песка и камней – на камнеловушках. Более тонкая очистка происходит на сухой мойке и мокрой мойке. Отмытая свекла по потоку, по ленте поступает на свеклоперерабатывающее отделение нарезки свеклы.

Наша экскурсия продолжается. Заглядываем в операторскую, сосредоточенные работники не отрывают взгляд от мониторов. Процесс тут автоматизирован, но контролировать все обязательно. Сотрудники следят за количеством изрезанной свеклы, процессом извлечения сахарозы и за удалением примесей. Можно сделать вывод: сахарное производство – сложный процесс. Пищевая, но по-своему тяжелая промышленность.

Игорь Коржак:

Мы находимся около фильтра, который выполняет третью ступень очистки, это уже окончательная очистка. Сок фильтруется на три степени очистки, то есть мы находимся возле финишной очистки. Можно видеть прозрачность сока, который получается после всей очистки сокоочистительного отделения. Такого качества сок поступает на выпарную станцию, где происходит выпаривание жидкости. Чтобы шел процесс фильтрации, нужно выдерживать температурный режим. Каждая станция – это определенный температурный режим. Здесь, на последней станции фильтрации, температура 90-92 градуса. И вот уже финальные аккорды. Идет процесс уваривания, здесь разные степени и способы. Полученный межкристальный раствор попадает в центрифуги. Это масштабное оборудование работает без перерыва четыре месяца. В специальном барабане происходит сушка и охлаждение сахарного песка. И вот перед нами готовая продукция. То есть от точки А до точки Б – 24 часа.

Предприятие в 90-е пережило модернизацию, которая позволила небольшое производство превратить в крупный завод. Это повлияло и на работу самих сотрудников. Как пример, раньше здесь вручную собирали сахар. Теперь аппарат заменяет тяжелый труд восьмерых человек. И заполняет 50-киллограмовые мешки за пару секунд. И вот жаркие помещения сменились на цеха с легкой прохладой. Это значит, что мы попали в готовую продукцию. Здесь автоматизированная техника под вниманием сотрудников аккуратно складывает сладкие коробки. На одной из линий сахар превращается в кубики.