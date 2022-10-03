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В Минске заменили 1,3 млн квадратных метров дорог и отработали ЧП на случай непогоды

03 октября 2022 14:18
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Новости Беларуси. К зиме в Минске заменили около 1,3 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске заменили 1,3 млн квадратных метров дорог и отработали ЧП на случай непогоды-1

Осуществлен также ямочный ремонт, обновлена тротуарная плитка. Отремонтированы пешеходные переходы и мостовые сооружения. Согласовываются семь площадок для складирования снега, есть снегоплавильный пункт. Также ведется переоборудование машин, обновляется парк, приобретены 34 новые единицы спецтехники. В 2022 году планируют задействовать более 700 снегоуборочных машин и около 800 дворников.

В Минске заменили 1,3 млн квадратных метров дорог и отработали ЧП на случай непогоды-4

Денис Глинский, генеральный директор «Горремавтодора Мингорисполкома»:
Практически все склады «Горремавтодора» и структурных подразделений. Уже завезены песчано-соляная смесь и «Галит» марки «А», заключены дополнительные договоры со смежными организациями на вывоз снега. Это в основном самосвалы. Примерно около 88 организаций. К встрече зимнего периода «Горремавтодор» и структурные подразделения готовы.

Зимой для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с непогодой, утвержден план «Пурга». Если возникает ЧП или аварийная ситуация, организации и дежурные службы города незамедлительно начнут совместную работу.

# Автодороги Беларуси # общество # Денис Глинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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