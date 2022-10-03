Поисковые работы и исследования. Ученики питерской гимназии посетили Минск в рамках международного образовательного проекта

«Беларусь и Россия. Одна история – одна судьба». В Минске стартовал международный пилотный образовательный проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 37-й гимназии прошла торжественная церемония подписания договора о совместном сотрудничестве с представителями из Санкт-Петербурга. В рамках проекта запланирована масштабная познавательная программа. Ученики и педагоги примут участие в викторинах, диалоговых площадках и научно-исследовательских конференциях. Поисковую работу будут вести по тематике Великой Отечественной войны, вместе создадут музейную экспозицию, посвященную геноциду.

Ирина Даненкова, директор гимназии № 37:

Все взаимодействие между учреждениями образования Санкт-Петербурга и Минска направлено прежде всего на укрепление дружеских связей между педагогами и учащимися, на развитие научно-технического прогресса, на исследовательскую деятельность.

Андрей Волков, заместитель директора Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга:

Наши ребята и ребята гимназии № 37 Минска познакомятся, пообщаются. Это действительно общая история для нашего общего народа, потому что нет семьи ни в Беларуси, ни в России, которую война бы не затронула.

Максим Леоненко, ученик гимназии № 37:

В рамках этого проекта мы посетим много мероприятий, проведем конференции. Акций у нас будет много, посетим много мест с ребятами из Санкт-Петербурга.Также мы готовим презентации.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хотелось бы найти точки соприкосновения, сделать их прочными в гуманитарной сфере. Очень радостно, что эти два учреждения вот этот исторический узел завяжут, и этот проект начнет развиваться не только между учреждениями этими, но в целом даст такой хороший импульс взаимодействию именно в этом направлении построения новой истории наших государств.