Прямой эфир

Солигорск начал подготовку к празднику тружеников села «Дажынкi-2023»

03 октября 2022 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Солигорске разрабатывают план подготовки и концепцию областного праздника тружеников села «Дажынкi», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солигорск начал подготовку к празднику тружеников села «Дажынкi-2023»-1

Столица шахтеров примет фестиваль в 2023 году. Для города он станет праздничным вдвойне. Помимо чествования аграриев Минской области, в 2023 году Солигорск отметит 65-летие со дня основания. Чтобы юбиляр встретил гостей при полном параде, к его благоустройству приступят уже в ближайшее время.

Солигорск начал подготовку к празднику тружеников села «Дажынкi-2023»-4

Арташес Саакян, первый заместитель председателя Солигорского райисполкома:
К огромной радости жителей Солигорского района, работников сельскохозяйственной отрасли Солигорского района переходящий сноп был передан председателю райисполкома Солигорского района. Соответственно, мы должны не только как гостеприимные хозяева встретить и на достойном уровне провести праздник хлеба области, также своими подходами к работе и полученными результатами тоже быть на высоте.

Солигорск начал подготовку к празднику тружеников села «Дажынкi-2023»-7

Тем временем солигорские аграрии продолжают осенние работы. Ведут сев озимых. Осталось обработать треть площадей.

# Дожинки # общество # Арташес Саакян # Андрей Жайлович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске заменили 1,3 млн квадратных метров дорог и отработали ЧП на случай непогоды
03 октября 2022 14:18

В Минске заменили 1,3 млн квадратных метров дорог и отработали ЧП на случай непогоды

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве
03 октября 2022 14:15

БГПУ и Купаловский театр подписали договор о сотрудничестве

«Они не были рассекречены». В мачулищанской школе открыли памятный знак женщинам-подпольщицам
03 октября 2022 13:48

«Они не были рассекречены». В мачулищанской школе открыли памятный знак женщинам-подпольщицам