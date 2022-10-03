Солигорск начал подготовку к празднику тружеников села «Дажынкi-2023»

Новости Беларуси. В Солигорске разрабатывают план подготовки и концепцию областного праздника тружеников села «Дажынкi», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Столица шахтеров примет фестиваль в 2023 году. Для города он станет праздничным вдвойне. Помимо чествования аграриев Минской области, в 2023 году Солигорск отметит 65-летие со дня основания. Чтобы юбиляр встретил гостей при полном параде, к его благоустройству приступят уже в ближайшее время.

Арташес Саакян, первый заместитель председателя Солигорского райисполкома:

К огромной радости жителей Солигорского района, работников сельскохозяйственной отрасли Солигорского района переходящий сноп был передан председателю райисполкома Солигорского района. Соответственно, мы должны не только как гостеприимные хозяева встретить и на достойном уровне провести праздник хлеба области, также своими подходами к работе и полученными результатами тоже быть на высоте.