«Такого Президента не найдут никогда!» Полешук о Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Михаил Пашук, житель деревни Хлупин: Президент отличный. Такого не найдут. Живи, зарабатывай, как хочешь. Мало, все мало. Каждому мало, кто чем занимается. Это правильно и робіць. Говорит: мяне не трэба, што ты прывёў да паказаў. Мне надо, чтобы я сам глянул.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы хотите, чтобы я вас сейчас при всех их камерах провез по периметру? Я пройду по колено в грязи, мне не проблема. Но вы в той грязи можете остаться вместе с Семашко и губернатором.

Михаил Пашук:

Он добра бычыць з верталёта, што там не ўзрыта. Да, это не городской человек, что он не в курсе дела. На кого-то там, на губернаторов, на райисполком, в чем дело. Сейчас правильно он, собирая в кучу чахморит, так и надо.

Лукашенко в Гомельской области: «Затратил деньги, средства, научил, а они нихрена не делают» – подробности здесь.

Михаил Пашук:

Потому что он ездит там, допустим, по областям. Я такую пропаганду чуў, мол, чтобы за него голосовали. А за него проголосуют и так все. Потому что он достойный. Такого Президента не найдут. Никогда. Это мое понятие, и так у каждого должно быть.

Но это же люди, молодые так настроены. Когда Лукашенко выбирали, это был, кто там… Кебич? Это учителя за того, это я за Лукашенко. Ну, было такое. Но как-то же выбрали. Мол, колхозник. А что колхозник? Колхозник и надо, чтобы он знал, что такое земля и чем она пахнет.