В Логойском районе построили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Логойском районе. Медучреждение построили в агрогородке Острошицы в рамках госпрограммы «Здоровые города и поселки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть смотровой, процедурный, стоматологический кабинеты, санитарная комната. Закуплено необходимое медицинское оборудование. В зоне обслуживания 9 населенных пунктов – это свыше тысячи человек. Здесь будут оказывать первичную медпомощь: можно пройти диспансеризацию, вакцинацию. Просторные и светлые помещения обеспечивают комфорт как для посетителей, так и для работников ФАПа.

Веста Рулькевич, заведующая Острошицким фельдшерско-акушерским пунктом: Появилась новая мебель, оборудование. Здесь осуществляется реализация лекарственных средств, также ведется прием больных, как взрослых, так и детей. Также выписка справок, потому что относимся к школе. Посещаем пожилых людей, инвалидов.

Анна Калач, заместитель главного врача Логойской центральной районной больницы:

Если необходимость такая возникает, то могут приезжать и сюда узкие специалисты такие, как кардиолог, лор, офтальмолог, акушер-гинеколог. Необходимо строительство нового фельдшерско-акушерского пункта была связана в первую очередь с тем, что увеличилась численность проживающего населения в зоне обслуживания Острошицкого ФАПа.

Аналогичный модульный ФАП возвели в агрогородке Косино. Здесь использовались уникальные технологии. Преимущества конструкции в том, что она быстро собирается и монтируется. Для сферы здравоохранения Минской области это не первый опыт строительства модульных ФАПов.