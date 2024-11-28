В Минской области активно готовятся к Новому году – оценили праздничную атмосферу в Клецке

До главного зимнего праздника остается чуть больше месяца, но во всех уголках центрального региона уже идет активная подготовка. Украшают улицы, устанавливают световые конструкции, елки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работают в этом направлении и творческие мастерские. Чувствуется ли праздник в Клецке? Расскажет Дарья Авсюк.

На календаре последние дни осени. Но новогоднее настроение витает уже в воздухе. Подготовку к празднику начали и в районном центре творчества Клецка. Работа здесь кипит. Особенно в творческой мастерской, где отшивают костюмы. В 2024 году коллекция будет насчитывать 13 комплектов. Причем все с подсветкой. Появились и новые персонажи. 2025-й – год Змеи, поэтому без нее не обойтись.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Все костюмы ребята изготавливают сами. На один в среднем уходит около месяца. Далее репетиции и выступления. Все костюмы зрители увидят и оценят на новогодних утренниках.