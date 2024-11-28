Около 14,5 тысячи многодетных семей в Минской области воспользовались семейным капиталом досрочно

Около 14,5 тысячи многодетных семей Минской области воспользовались семейным капиталом досрочно. Это одна из дополнительных мер государственной поддержки, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Программа семейного капитала реализуется с 2015 года. В октябре она была продлена еще на 5 лет. Сумма пособия составляется около 31,5 тысячи рублей. Раньше средства можно было использовать только после совершеннолетия детей, теперь же – можно досрочно: например на строительство жилья, образование или получение медуслуг. Более 70 % всех выплат направлено на решение жилищных вопросов.

Елена Ускова, многодетная мама:

Мы воспользовались на улучшение жилищных условий. Мы погасили свой кредит за квартиру и это дало нам право пользоваться другими кредитами. И еще раз нам пришлось воспользоваться материнским капиталом. Нам одобрили его и за учебу средней дочери мы заплатили материнским капиталом.