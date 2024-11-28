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Около 14,5 тысячи многодетных семей в Минской области воспользовались семейным капиталом досрочно

28 ноября 2024 14:05
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Около 14,5 тысячи многодетных семей Минской области воспользовались семейным капиталом досрочно. Это одна из дополнительных мер государственной поддержки, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Около 14,5 тысячи многодетных семей в Минской области воспользовались семейным капиталом досрочно-2

Программа семейного капитала реализуется с 2015 года. В октябре она была продлена еще на 5 лет. Сумма пособия составляется около 31,5 тысячи рублей. Раньше средства можно было использовать только после совершеннолетия детей, теперь же – можно досрочно: например на строительство жилья, образование или получение медуслуг. Более 70 % всех выплат направлено на решение жилищных вопросов.

Около 14,5 тысячи многодетных семей в Минской области воспользовались семейным капиталом досрочно-4

Елена Ускова, многодетная мама:
Мы воспользовались на улучшение жилищных условий. Мы погасили свой кредит за квартиру и это дало нам право пользоваться другими кредитами. И еще раз нам пришлось воспользоваться материнским капиталом. Нам одобрили его и за учебу средней дочери мы заплатили материнским капиталом.

Около 14,5 тысячи многодетных семей в Минской области воспользовались семейным капиталом досрочно-6

Инна Гридюшка, заместитель начальника – начальник пенсионного отдела управления по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома:
727 семей Логойского района воспользовались правом назначить семейный капитал. В 2024 году обратились 27 семей. Досрочно воспользовались семейным капиталом – 401 семья. Наиболее востребовано – улучшение жилищных условий.

Минская область – одна из лидеров в стране по количеству многодетных семей. Всего их свыше 22 тысяч, где воспитывается более 70 тысяч ребят.

# Государственная политика

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