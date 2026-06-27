Более 6 тыс. мест, открытый конкурс и гарантия трудоустройства! Все о целевом наборе – 2026

Белорусские предприятия уже сегодня делают ставку на будущих специалистов. В стране стартовала приемная кампания для абитуриентов, поступающих по целевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно этот механизм позволяет работодателям готовить кадры под свои потребности, а выпускникам получить гарантированное первое рабочее место.

В нынешнем году по целевому набору планируется принять более 6 300 студентов. В приоритете инженерные, медицинские и аграрные специальности, где потребность в молодых специалистах остается наиболее высокой. Подробности.

Для абитуриентов конкурс обещают сделать максимально открытым: вся информация о количестве мест и заявках предприятий уже размещена на сайтах вузов. Прием документов продлится до 2 июля.