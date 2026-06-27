Более 6 тыс. мест, открытый конкурс и гарантия трудоустройства! Все о целевом наборе – 2026
Белорусские предприятия уже сегодня делают ставку на будущих специалистов. В стране стартовала приемная кампания для абитуриентов, поступающих по целевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно этот механизм позволяет работодателям готовить кадры под свои потребности, а выпускникам получить гарантированное первое рабочее место.
В нынешнем году по целевому набору планируется принять более 6 300 студентов. В приоритете инженерные, медицинские и аграрные специальности, где потребность в молодых специалистах остается наиболее высокой. Подробности.
Для абитуриентов конкурс обещают сделать максимально открытым: вся информация о количестве мест и заявках предприятий уже размещена на сайтах вузов. Прием документов продлится до 2 июля.
Кристина Протосовицкая знает подробности.
Целевая подготовка – дорога с двусторонним движением. Абитуриент ищет возможности развить талант, а работодатель ту самую мотивацию, способную двигать отрасль вперед. Лучших отбирают еще на школьной скамье. Выпускник инженерного класса Михаил Оксенюк планирует связать свою профессиональную жизнь с машиностроительным предприятием.
Михаил Оксенюк, абитуриент:
Оно производит оборудование для пищевой промышленности. Нуждается в кадрах в автоматизации. После выпуска точно будет где работать, хотя бы какое-то время, потому что без опыта работы вряд ли куда-то возьмут. Я понял, что хочу в технический университет, еще в 9 классе, поэтому пошел в инженерный класс. И еще потому, что очень классный у нас учитель физики.
Как получить гарантированное рабочее место еще до диплома? Ответ знают и в «Брестоблгазе». Уже несколько лет здесь реализуют дорожную карту по подготовке инженеров. Система выстроена от школы: 5 инженерных классов, своя лаборатория с новейшим газовым оборудованием в университете. Для целевиков – отдельный конкурс. В этом году предприятие забронировало 3 целевых места, на которые претендуют 20 человек.
Евгений Зайцев, заместитель генерального директора предприятия «Брестоблгаз»:
По окончании учебного заведения молодой специалист имеет согласно законодательству по своему статусу гарантии, льготы в течение 2 лет. А специалист по целевой подготовке в течение 5 лет пользуется всеми льготами, гарантиями и дополнительными выплатами. За 5 лет молодой человек может достичь карьерного роста. Становление его на предприятии проходит гораздо быстрее и эффективнее. С каждым годом количество желающих получить направление по целевой подготовке растет.
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