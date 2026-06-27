Молодежь составляет почти 18% населения Беларуси

Вот тут, кстати, неожиданный поворот для тех, кто вспомнил песню про 10 девчонок, на которых, по статистике, приходится 9 ребят. В современном белорусском молодежном сегменте все наоборот: на каждую тысячу молодых людей девушек приходится 954. Так что юноши у нас сейчас в большинстве. Да, девчата теперь в дефиците, так что парням стоит это учесть!

Свежая статистика Белстата. На данный момент молодежь составляет почти 18 % населения нашей страны. Это более 1 миллиона 636 тысяч человек. Причем в целом по Беларуси среди молодежи парней сейчас больше, чем девушек. Юношей более 837 тысяч, а девушек без малого 800 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вернемся к географии. Самым молодежным городом страны предсказуемо признан Минск – здесь сосредоточено почти 400 тысяч юношей и девушек. В этом году Минск носит титул Молодежной столицы Беларуси, а в 2027 году официально станет Молодежной столицей всего Содружества Независимых Государств!

Так что впереди у города масштабные международные форумы. Тем более что молодежь играет важнейшую роль на рынке труда – это почти 18 % от всех занятых в экономике страны. Чаще всего молодые специалисты выбирают сферы IT и связи, а также гостиничный и ресторанный бизнес – там молодежи без малого треть от всех работников.

Не отстает и государственный сектор. Каждый третий сотрудник в сфере госуправления – это представитель молодежи. Кроме того, молодые люди успешно занимают и руководящие посты. Их доля среди всех топ-менеджеров страны составляет более 10 %. Причем наши девушки проявляют лидерские качества уже с первых дней работы: среди руководителей в возрасте до 30 лет представительниц прекрасного пола почти 54 %.

К слову, развивать свои таланты ребятам помогают общественные организации. В нашей стране их зарегистрировано около трех сотен. Именно они выступают главными акселераторами молодежных инициатив, помогая создавать масштабные республиканские кейсы.

Площадок для реализации действительно много. На слуху у всех научно-инновационный конкурс «100 идей для Беларуси», трудовые десанты студенческих отрядов, спортивный проект «Народная зарядка» и, конечно, проект по сохранению исторического наследия «Цифровая звезда».

Причем именно гражданская позиция и бережное отношение к истории сегодня выходят на первый план. Белорусская молодежь активно участвует в благоустройстве знаковых мемориалов, поисковых работах и масштабных культурно-патриотических акциях.