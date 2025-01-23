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Такое настроение праздника, что не хочется уходить со сцены! Заслуженная артистка Беларуси о «Марафоне единства»

23 января 2025 10:15
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Наконец-то «Марафон единства» в Минске! Расскажи о своем участии.

Такое настроение праздника, что не хочется уходить со сцены! Заслуженная артистка Беларуси о «Марафоне единства»-2

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я проехала несколько городов. Это был Бобруйск, Могилев, Слуцк, Солигорск, Гродно. И вот сейчас в Минске встречают «Марафон единства». Концерты очень интересные, особенно на предприятиях. Люди ждут, люди готовятся, люди встречают артистов с распростертыми объятиями, радуются, поют вместе с нами. Такое единение царит и такое настроение праздника, что не хочется оттуда уходить. Всегда провожают до автобуса, просто провожают с цветами, с подарками, своими продукцией, которые выпускает то или иное предприятие. Это настолько ценно, что завязываются контакты между людьми. Мы все становимся такими родными и близкими, что просто не хочется уезжать и разлучаться.

Подробности в видео.

# Праздник в городе # Концерт в Минске # Наталья Тамело # Белорусские исполнители

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