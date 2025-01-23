«Галантэя» в рамках «Марафона единства» открыла двери для блогеров

Ценить свое и гордиться достижениями. Производственные флагманы в рамках «Марафона единства» открыли свои двери для гостей. Блогеры с экскурсией побывали на «Галантэе», рассказали в программе Новости «24 часа».

Это крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Беларуси. Ассортимент широкий: от портмоне и ключниц до сумок и чемоданов. Предприятие с вековой историей – сегодня лидер отрасли. Продукцию фабрики знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Команда блогеров, а значит, и миллионы их подписчиков – познакомились со всеми этапами создания кожаных изделий.

Юлия Шамкова, блогер: Не представляла вот этих масштабов огромных. Вот эти машины, я думала, что все вручную, как раньше. Очень удивило, что у каждого работника беруши. Я сама когда-то работала в швейном цеху, и у нас такого не было, хотя тоже было шумно. А здесь все так автоматизировано.

Денис Трофимчик, блогер:

Я рассказываю про то, что, неважно, где ты находишься – на производстве или с детьми, но ты все время должен быть един и показывать то, что если мы вместе, то все получится.

«Марафон единства» – проект, направленный на созидание и объединение белорусов всех возрастов. Поколение, которому совсем скоро придется нести ответственность за будущее страны – сегодня учится в вузах и ССУЗах. На «НЕскучной НЕлекции» с учащимися столичного колледжа ремесленничества и дизайна о выборе, который делает человек, говорил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Разговор заставил каждого из ребят задуматься о том, что любое принятое в жизни решение влечет за собой последствия. Какими они будут – зависит только от нас.