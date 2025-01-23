Как накормили белорусов в 90-х, когда зерна осталось на 3 дня? Разговор с Леонидом Зайцем

Изобилие и благополучие общества зависят от способности государства обеспечить граждан необходимыми ресурсами. Этот очень простой, но глубокий принцип лежит в основах всех цивилизаций. И в Беларуси очень хорошо понимают – продовольственная безопасность является ключевым фактором стабильности развития. О том, как сохраняем и приумножаем, поговорили с гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению. Юрий Царев, ведущий:

Вы человек от земли и свой трудовой стаж начали еще в Советском Союзе. Я тоже человек, выросший в СССР. Я помню буквально и телевидение того времени, как много времени и внимания уделялось сельскому хозяйству. А потом наступили 90-е, когда крестьянином стало быть немодно. Более того, это стало достаточно дорогим удовольствием, потому что все рухнуло, экономика рухнула, сельское хозяйство тоже могло полететь в пропасть. Расскажите про эти годы. Что было самое сложное наверняка в этот переломный момент? И как удалось крестьянину выжить? Президент в 1994-м поставил главную задачу – любой ценой накормить белорусский народ

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Сельское хозяйство потеряло очень большие свои объемы и в растениеводстве, и в животноводстве. Если мы в 1991 году, еще до распада Советского Союза, производили 5 миллионов 29 тонны молока. В 1994 году мы уже произвели 3 миллиона 540 тысяч тонн. Мы реализовывали 1 миллион 364 тысяч тонн мяса в 1990 году. А по истечении 1994 года – 903 тысячи. Мы произвели 5 миллионов 700 тысяч тонн хлеба. Если сегодня измерять, то почти в два раза меньше того, что мы получаем сегодня. Но население – больше 10 миллионов. И все это надо было прокормить. Продовольственные полки были практически пустые. В этот период времени, в 1994 году, народ избрал первого своего Президента, Александра Григорьевича Лукашенко. Президент страны на тот момент поставил главную задачу – любой ценой накормить белорусский народ. А что было в нашей столице? На три дня оставалось зерна, пшеницы. И в закромах больше не было. Были приняты все меры к тому, чтобы обеспечить выполнение указания главы государства. И сам Президент нацелил кадры села, госаппарат, мобилизовал все ресурсы для того, чтобы мы поднимали сельское хозяйство, опираясь на наше отечественное машиностроение, на нашу отечественную селекцию, на трудолюбие наших белорусских людей. Собственно, это и произошло.

Леонид Заяц:

Восстановили поголовье. Даже поголовье крупнорогатого скота за два года снизилось на 1 миллион 188 тысяч голов. Откуда там мясо и молоко может быть, если поголовья нет? И вот благодаря Президенту страны, что он не развалил крупные сельскохозяйственные предприятия, хотя было очень много таких попыток склонить Президента к тому, чтобы разделить все колхозы, передать это фермерам. Фермеры, в принципе, по западному образцу накормят белорусский народ. Но Президент – дальновидный человек. Он говорит, что не надо разрушать старого, не создав нового. Поэтому пусть параллельно с крупными сельскохозяйственными предприятиями работают сегодня фермеры, одинаковая государственная поддержка в нашей стране будет оказана и фермерским хозяйствам. Александра Каштанова, ведущая:

Было время, когда и совхозы, и колхозы вроде бы как сошли на нет, им на смену пришли фермеры, но что-то тоже пошло не так. Почему западная форма земледелия и животноводства не стала популярной в Беларуси?