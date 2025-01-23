Семья или карьера? Что важнее для белорусов – опрос

Алеся Лакина, корреспондент:

Семья или карьера? Вот в чем вопрос. А вот что же выбирают для себя белорусы, давайте узнаем.

– Одно другому разве мешает?

– Это нужно уметь совмещать. Я умею.

Раньше мне казалось, что надо достичь каких-то высот. Но когда уже приходит мудрость с годами, как правило, задумываешь о благополучии душевном, семейном.

Может быть, карьера чуть-чуть важнее, но личная жизнь – тоже.