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Семья или карьера? Что важнее для белорусов – опрос

23 января 2025 08:56
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Алеся Лакина, корреспондент:
Семья или карьера? Вот в чем вопрос. А вот что же выбирают для себя белорусы, давайте узнаем.

Семья или карьера? Что важнее для белорусов – опрос-2

Одно другому разве мешает?
– Это нужно уметь совмещать. Я умею.

Семья или карьера? Что важнее для белорусов – опрос-4

Раньше мне казалось, что надо достичь каких-то высот. Но когда уже приходит мудрость с годами, как правило, задумываешь о благополучии душевном, семейном.

Семья или карьера? Что важнее для белорусов – опрос-6

Может быть, карьера чуть-чуть важнее, но личная жизнь – тоже.

Семья или карьера? Что важнее для белорусов – опрос-8

Личная жизнь! Сто процентов. Потому что вдвоем вы горы свернете.

Подробнее смотрите в видео.

# Опрос # Социологический опрос

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